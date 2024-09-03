新华社天津9月3日电（记者梁姊）记者3日从中国海油天津分公司获悉，我国海上最大油田渤海油田原油日产突破10万吨大关，创油田开发建设近60年来历史最高水平。

渤海油田始建于1965年，现已建成50余个在生产油气田、200余座生产设施，累产油气当量超5亿吨。

渤海油田创新勘探理论，五年内连续发现了渤中19-6、垦利10-2等6个亿吨级油气田，为我国渤海油气产量稳定增长奠定了基础。2023年，渤海油田原油增量近230万吨，占全国原油总增量约50%。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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