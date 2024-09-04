新华社北京9月4日电（郭明芝、魏寅）记者4日在第十一届北京香山论坛媒体通气会上获悉，截至3日，已有90余个国家、国际组织官方代表团的500余名代表，以及200余名中外专家学者确认出席本届论坛。目前，各项筹备工作正稳步推进。

论坛筹委会综合协调组组长吴建刚介绍，本届论坛将于9月12日至14日在北京国际会议中心举办，主题为“共筑和平、共享未来”，设置4场全体会议和8场平行分组会议。包括30余名国防部长、军队总长在内的官方代表团，以及红十字国际委员会副主席、亚信秘书长、上合组织副秘书长，北约、欧盟等国际和地区组织代表将出席会议。此外，参会嘉宾中还有30余名前政要和数十位知名学者。

据悉，本届论坛主要有4个特点：一是在理念指引上，深入践行共同、综合、合作、可持续的全球安全观，为推动落实全球安全倡议、构建人类命运共同体搭建重要平台；二是在议题设置上，聚焦全球安全关切的最大公约数，鼓励相关方深入交流、平等协商，倡导对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路；三是在活动组织上，穿插举办丰富多彩的特色学术活动，包括国内外资深专家学者参与的“高端访谈”“中外名家对话”，以及“‘上合+’青年智库专家沙龙”“中外青年军官学者对话”等青年学术交流，还有专题研讨、成果展陈、参访活动等；四是在参会嘉宾上，充分体现主办方的开放、包容、自信，在继续为广大发展中国家和中小国家提供平等对话、集体发声平台的同时，进一步扩大欧美等发达国家和新兴大国参与度，为加强南南合作、促进南北合作提供助力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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