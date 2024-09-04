原标题：广发银行助推西部大开发形成新格局

今年是西部大开发战略提出的第25年。作为中国人寿集团成员单位，广发银行西部地区八省市设立各级机构92家，截至2024年7月末，在西部地区贷款余额近2000亿元，较“十三五”末增长40%；先后印发“服务西部大开发”“成渝经济圈建设”行动方案，成立“服务西部大开发领导小组”，不断强化顶层设计、研究部署、统筹协调和督导落实，提升服务西部大开发战略能力，将精彩“广发红”深深绘入西部锦绣画卷。

聚焦大保护复绿 “生态岛”背后的“金融密码”

青山行不尽，绿水去何长。重庆广阳岛是长江上游面积最大的生态宝岛，占地面积约10平方公里，建有23个生态修复示范地。而此前，如璀璨明珠镶嵌在江畔的广阳岛，由于过度开发，生态环境遭受严重破坏。

广发银行积极对接落实生态恢复和环境治理工作任务的重庆某生态公司，从弥补资金短缺到支持扩大在建规模，制定综合金融服务方案，累计提供信贷支持1.65亿元，让广阳岛从“浑水荒滩”重回“田园生活”。逐绿、护绿、复绿，广发银行步履不停，积极支持西部地区生态环保与绿色低碳发展，助力推进美丽西部建设。

聚焦大开放深度 融入共建“一带一路”

接壤十三国，联通东西方，西部地区自古便是东西方贸易枢纽之地，而如今更因共建“一带一路”而成为对外开放的前沿。广发银行积极把握开放发展的大势，主动融入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）发展大局，在中国（广西）自由贸易试验区设立网点机构——广发银行南宁自贸区支行，支持广西构建面向东盟的国际大通道，助力广西企业“走出去”。

同样位于西南地区的广发银行贵阳分行，积极发挥外汇及跨境人民币业务服务实体经济、促进贸易投融资便利化的作用，助力提升西部对外开放水平。截至2024年7月末，跨境人民币结算总量突破13亿元，位列贵州省内股份制银行前列。

聚焦高质量发展 瞄准赛道“织”出科技创新蓝图

放眼西部，新产业新业态蓬勃发展，创新为经济发展注入澎湃活力。在西北边陲，随着新疆建设兵团改制，棉花种植以50亩为单位承包到户，采棉机也进入更新换代赛道，国产农业设备的性价比高和本地化服务优势逐渐显现。

广发银行积极主动对接国家级专精特新“小巨人”企业某农业机械装备有限公司，为该企业量身定制金融产品，开辟信贷绿色通道，解决了企业占用资金大、流动资金紧缺的困境；目前该企业的市场占有率已达70%。赋能新质生产力发展，助力西部特色优势产业发展，广发银行一直在路上。截至目前，广发银行在西部地区科技贷款余额超161亿元。

未来，广发银行将更好地服务实体经济、便利人民群众，助力构建大保护、大开放、高质量发展新格局，在助力谱写西部大开发新篇章中展现更大作为。

(责编：曹淼、李源)

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