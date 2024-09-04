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支持全面创新 国家级知识产权信息公共服务网点达423家

2024年09月04日17:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月4日电（记者宋晨）记者4日从国家知识产权局新闻发布会上了解到，截至目前，全国范围共建设国家级知识产权信息公共服务网点423家，地市级综合性知识产权公共服务机构覆盖率达48.6%，各地公共服务机构累计服务创新主体超270万次。

　　知识产权公共服务是国家创新体系的重要支撑，也是优化营商环境的重要内容。国家知识产权局公共服务司司长杨帆介绍，去年以来，国家知识产权局实施知识产权公共服务普惠工程，扩大知识产权信息公共服务的可及性和覆盖面。

　　杨帆表示，国家知识产权局近期在推动知识产权公共服务持续普惠化基础上，出台了《关于全面提升知识产权公共服务效能的指导意见》，加快完善与新技术发展相适应的公共服务体系，为激励创新促进发展提供有力支撑。

　　意见明确要支撑高质量创造、高效益运用、高标准保护、促进公共服务提质增效等4方面工作任务，制定实现利企便民水平得到新提升、支撑重大科技创新实现新突破2个目标。

　　值得注意的是，在支持高质量创造方面，意见提出建立支撑关键核心技术攻关的服务机制。加强对科技创新力量、科技创新功能区、产业知识产权强链增效的服务支撑，主动对接、积极参与关键领域科技攻关。

　　“下一步，我们将致力于加快建设覆盖全面、服务规范、智能高效的知识产权公共服务体系。”杨帆说，将坚持以国家需求和用户满意为导向，完善多层次、多元化公共服务供给，促进知识产权公共服务更好满足人民群众的新需求、新期待。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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