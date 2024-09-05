本报记者 鲁元珍

原标题：市场监管总局发布优化营商环境重点举措

市场监管总局3日出台了《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》，按照既要“放得活”又要“管得住”的要求，提出当前和今后一段时期市场监管领域优化营商环境的重点政策举措。

在推动营商环境优化方面，重点举措围绕当前经营主体反映强烈的、影响一流营商环境建设的重点难点和堵点问题，谋划提出改革举措。针对限制企业跨区迁移、冒名登记、职业索赔等问题，主动回应经营主体关切，提出企业异地迁移可以直接到迁入地办理登记、完善企业实名登记机制和程序等务实举措。

在推进严格规范公正文明执法方面，重点举措提出要结合违法行为性质、情节、社会危害程度，综合考虑影响法律实施效果的因素，科学确定处罚种类和幅度。从统筹高质量发展和高水平安全的高度，提出健全食品安全风险防控体系等一系列监管措施。

重点举措充分发挥制度的保障作用，持续完善市场经济基础制度，提出深化注册资本认缴登记制度，实行依法按期认缴；全面深入推进信用风险分类管理，切实减少对企业正常生产经营活动不必要的干扰；健全公平竞争制度机制，重点破除限制企业自主迁移、妨碍市场公平准入、构筑自我“小循环”等问题。

(责编：罗知之、陈键)

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