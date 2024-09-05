原标题：全国首列开顶式集装箱粮食运输专列开行

科技日报连云港9月4日电 （记者金凤 通讯员胡唯豪 张新语）4日，全国首列开顶式集装箱粮食运输专列在连云港港进行了装车作业，专列将载着96个集装箱约3000吨粮食，发往中储粮河南省储备点。

“此次是国内首次采用20英尺自流式开顶式集装箱运输粮食，可从箱顶上方装卸货物。相比传统铁路粮食集装箱，该箱满载率高、物流时效高、易监管、零损耗，具备公铁联运、铁水联运等广阔应用场景。”连云港港口控股集团东粮公司总经理叶勇介绍，该箱为国内自主研发，拥有自主知识产权，将以连云港港为试点，按循环列车开行方案组织，为下游食用油压榨企业提供全程供应链服务。

“目前运输储备粮的集装箱基本上都是敞顶式，需要人工盖苫盖，既有安全隐患，作业效率也低。而自流式开顶式集装箱可以在装卸完成后，对集装箱封顶运输。抵达目的地后，打开集装箱后方的两个卸车小门，粮食可以更集中地散落在运输带上运走。”连云港东粮码头有限公司副总经理贺成旭说，目前运输储备粮的集装箱一般每箱能装载27至28吨粮食，但此次他们与货主、货主运输代理商一起研发的此款集装箱更大、更宽，可以装载约31吨。

(责编：罗知之、陈键)

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