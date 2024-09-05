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十一部门联合发文：

推动新型信息基础设施协调发展

2024年09月05日09:02 | 来源：科技日报
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原标题：推动新型信息基础设施协调发展

科技日报北京9月4日电 （记者崔爽）记者4日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、中央网信办、教育部等十一部门联合印发通知，部署推动新型信息基础设施协调发展。

新型信息基础设施是一系列互联互通、分工协作设施的集合体，主要包括5G网络、光纤宽带网络、移动物联网络、骨干网络、国际通信网络、卫星互联网等网络基础设施，数据中心、通用算力中心、智能计算中心、超算中心等算力基础设施，人工智能基础设施、区块链基础设施、量子信息基础设施等新技术设施。

工业和信息化部有关负责人表示，我国已形成网络、算力和新技术基础设施全面发展的格局。与此同时，随着新一代信息通信技术演进发展，新型信息基础设施的功能和类型更加多样，体系结构更加复杂，与传统基础设施的融合趋势更加凸显，但不协同、不平衡等发展问题日益突出，亟须面向各类设施，统筹各方力量，加强协调联动，推动均衡发展。

通知结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，明确加强全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调、发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调七方面工作。

(责编：罗知之、陈键)
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