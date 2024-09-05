前7个月央企战略性新兴产业投资超1万亿元
2024年09月05日19:20 | 来源：新华社
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记者9月5日从国务院国资委了解到，今年前7个月，中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大，完成投资超过1万亿元，同比增长达到24%，占到央企总投资的38%，展现了中央企业在新兴产业领域的强劲动力。
据了解，这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。国资央企通过加大在这些领域的投入，推动产业结构优化升级，培育新的经济增长点。
记者：王希
设计：王希、潘一景
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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