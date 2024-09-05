新华社北京9月5日电（记者 王希）记者9月5日从国务院国资委了解到，今年前7个月，中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大，完成投资超过1万亿元，同比增长达到24%，占到央企总投资的38%，展现了中央企业在新兴产业领域的强劲动力。

据了解，这些投资主要投向新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。国资央企通过加大在这些领域的投入，推动产业结构优化升级，培育新的经济增长点。

国务院国资委有关负责人表示，今年以来，中央企业加快转型升级，深入实施产业焕新行动和未来产业启航行动，着力培育新动能，推动高质量发展。下一步，将继续健全新兴产业培育机制，优化保障支持政策，推动一批重大成果落地，不断催生新产业、新模式、新动能。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经