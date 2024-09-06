原标题：金融“活水”聚力向“实”

【推动高质量发展·权威发布】

今年以来，中国人民银行坚持金融服务实体经济的根本宗旨，统筹把握短期和长期、稳增长和防风险、内部和外部的关系，有力推动构建实体经济与金融体系良性互动的高质量发展格局。在国务院新闻办5日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，中国人民银行副行长陆磊、国家外汇管理局副局长李红燕等相关负责人围绕金融业服务高质量发展进行了详解。

为经济回升向好营造良好金融环境

今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，特别是强化逆周期调节，有力支持了经济回升向好和高质量发展。

陆磊介绍，人民银行适时调整货币政策，在总量、价格、结构和传导等方面综合施策，保持流动性合理充裕，推动社会融资成本稳中有降；引导优化信贷结构，提高资金使用效率；全力做好科技、绿色、普惠、养老和数字金融“五篇大文章”，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度。

一系列结构性政策取得了良好的效果。人民银行针对科技金融设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，有力扩大了有效投资。推出力度较大的房地产金融支持政策组合，支持房地产市场平稳健康发展。近期新增支农支小再贷款额度1000亿元，支持12个受灾严重地区的防汛抗洪救灾以及灾后重建，帮助经营主体恢复生产经营。

人民银行着力为经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。从数据上看，金融总量增速保持在合理区间，7月末，社会融资规模存量同比增长8.2%，人民币各项贷款余额同比增长8.7%，都高于名义经济增速。社会融资成本稳中有降，7月新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，新发放个人住房贷款利率为3.4%，同比分别下降了22个和68个基点。贷款结构持续优化，7月末，普惠小微贷款同比增长17%，制造业中长期贷款同比增长16.9%，“专精特新”企业贷款同比增长15%，这三个数据都高于8.7%的贷款余额同比增速。

陆磊表示，下一步，人民银行将继续坚持支持性的货币政策，着眼于总量、利率和结构。在总量上，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平的预期目标相匹配。在利率上，发挥好近期政策利率和贷款市场报价利率下行的带动作用，以此推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。在结构上，加大已有工具的实施力度，推动新设立工具落地生效，提高资金使用效率。

跨境贸易便利化水平稳步提高

取消外贸企业名录登记行政许可，预计年内将惠及超过10万家经营主体；科创企业跨境融资便利化政策从17个省市推广至全国；外汇市场可交易货币超过40种，交易品种涵盖国际主流外汇产品……我国持续推进外汇领域改革开放，跨境贸易便利化水平进一步提高，资本项目开放稳步推进，为经济高质量发展提供了有力支持。

我国不断优化贸易外汇收支管理，支持贸易新业态发展，鼓励银行、支付机构凭电子信息办理跨境电商贸易结算。数据显示，这类业务今年前7个月已办理5亿多笔，受益的小微商户超过120万家。提升外籍来华人员支付便利度，实现了重点机场、酒店和文旅景区等主要场所外币兑换服务全覆盖。

李红燕表示，国家外汇管理局将坚持服务实体经济，一要加强外汇便利化政策的供给，按照既“放得活”又“管得住”的要求，强化信用风险评估，健全分类管理体系，让诚信合规的企业办理业务更加便利。二要稳步扩大外汇领域高水平制度型开放。着力提升资本项目开放质量，有序推进外商直接投资外汇管理改革，更大力度吸引和利用外资。三要坚持高质量发展和高水平安全良性互动，维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。

金融服务的可得性和覆盖面持续提高

我国多措并举大力推动普惠金融发展，支持民营和中小微企业成长，推进乡村振兴，更好服务社会民生。金融服务的可得性、覆盖面、满意度持续提高。

数据显示，截至今年7月末，我国普惠小微贷款余额达32.1万亿元，授信户数达6239万户，已覆盖超三分之一经营主体。全国涉农贷款余额50.47万亿元，同比增长11.6%。截至今年二季度末，全国创业担保贷款余额2933亿元，助学贷款余额2085亿元。

近年来，金融业持续加强对科技研发和成果转化的资金支持和全链条金融服务，取得了积极成效。过去5年，我国科技型企业贷款年均增速达20%，是贷款平均增速的近2倍。科技型中小企业贷款年均增速达25%，“专精特新”企业贷款的年均增速达18%，都远高于各项贷款的平均增速。

“我们将锚定建设科技强国目标，构建同科技创新相适应的科技金融体制，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。着力做好国家重大科技任务的融资服务，丰富金融支持的政策工具和手段，健全重大技术攻关风险的分散机制，激励金融机构提供长期性、低成本的融资支持，做好科技型企业全生命周期的金融服务。”中国人民银行信贷市场司司长彭立峰表示。

（本报记者 温源）

(责编：罗知之、陈键)

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