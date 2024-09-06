原标题：交通银行再度携手智博会 助力数字经济高质量发展

宁波，作为数字经济发展的前沿阵地，9月6日至8日如约迎来一年一度的科技盛会——第十四届智慧城市与智能经济博览会（以下简称“智博会”）。智博会不仅是对全国数字经济发展成果的一次集中展示，更是推动数字经济与实体经济深度融合的重要契机。本次，交通银行再度作为“支持单位”以“数智交行，共生未来”为主题亮相大会。

作为国有大行，交行始终以服务实体经济高质量发展为己任，积极对接国家战略部署，以数字化转型提升价值创造能力，在数实融合中践行好金融“国家队”的使命与担当。本次智博会，交行在宁波国际会展中心数字场景馆设立主题展厅，全面展现加快数字化转型、提升金融服务便利性等方面的最新成果。

交行展厅内共设有做好“五篇大文章”、服务区域经济、金融为民、数字人民币四个专区。以“交行蓝”为主色调的开放式展厅吸睛十足，颇具现代感与科技感。通过视频和互动体验相结合的方式，为观众带来沉浸式观展体验。

“五篇大文章”专区，全景展示了交行数字化赋能“五篇大文章”建设的实践与成果。面对建设金融强国的新要求、发展数字经济的新形势，交行深度融入数字经济发展，以数字技术与数据要素双轮驱动，培育新质生产力，持续赋能业务发展与服务能力提升，扎实做好数字金融大文章。同时，以数字化转型支持赋能其他四篇大文章的发展。科技金融方面，交行充分发挥金融科技和全牌照优势，打造“交银科创”品牌，将数据转化为信贷动能，为科技型企业提供精准、安全、高效的综合金融服务。绿色金融方面，交行坚持把绿色作为全集团业务经营发展的底色，完善绿色金融政策、标准和产品体系，持续推进经济社会绿色低碳转型。普惠金融方面，交行构建交银展业通·普惠e贷、交银益农通·兴农e贷、惠民贷等普惠产品体系，为小微企业、涉农经营者、个体工商户、个人消费者等普惠客户提供一系列丰富、完善的综合金融服务方案。养老金融方面，交行利用智能服务工具提供一站式养老财富管理解决方案，推动银发经济发展。通过数字化手段升级线上线下为老服务。

服务区域经济专区的一大看点是交行在本次智博会期间的首发产品“科创知易贷”，该产品突破传统银行看抵押、看现金、看资产的思维定式，将知识产权、人才资质、政府奖补、公积金缴存等要素作为增信因子，为科技型中小企业提供全线上、纯信用融资服务。另一大看点则是交行聚焦“数字+支付结算”，依托平台经济和数据赋能深化场景应用，创新推出的“交银易付”品牌，可为平台客群提供全链路支付结算服务。

金融为民专区展示了交行手机银行8.0和“云上交行”等颇具科技含量的惠民金融服务。其中“云上交行”充分运用人工智能和大数据分析手段及音视频技术，构建“云网点、云柜员、云管家”服务体系，客户足不出户就能得到远程座席的服务，通过“屏对屏”的方式达到了“面对面”的效果。观众在该展区还可了解“惠民贷”、“菁才贷”以及结合当地特色的“金惠租赁贷”等个人信用贷款服务，上述产品均无需抵押或担保，秒批出额，随借随还。

数字人民币专区通过简明易懂的数字人民币介绍、交行数字人民币试点以来的建设成果展示，加深观众对数字人民币与金融科技的认识。此外，今年，交行再度带来数字人民币新体验供观众尝鲜，在“数字分身”互动体验区，应用交行全新数字分身技术，仅需一张照片，就可以生成专属于自己的数字分身视频明信片。

下一步，交行将以本次参展为契机，深化数字化转型，加强科技引领，在科技革命和产业变革的时代浪潮中奋楫争先、勇立潮头，以高质量金融服务为数字经济与实体经济的深度融合和高质量发展，推进中国式现代化作出应有贡献。

(责编：董童、李源)

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