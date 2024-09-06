原标题：农业银行举办“投缘同行 合力共赢”投行智能撮合平台上线暨品牌发布会

9月6日，农业银行在广州举办“投缘同行 合力共赢”农银投行智能撮合平台上线暨品牌发布活动。来自政府部门、投资机构、金融同业、广东企业界等80余家机构200余位代表和嘉宾参加活动。

此次发布的“农投e合”投行智能撮合服务平台，是农业银行基于自身客户渠道和信息优势，围绕客户投融资需求，通过数字化、智能化方式，为投资方与融资方寻找、对接适合的项目和资金资源，涵盖股权、债券、债权、并购重组、资产证券化等各类债务性、权益性资产投融资撮合业务。

该平台设有“找项目、找投资、看路演、排行榜、撮合统计、主题专区”六大模块，能够实现信息整合、智能撮合、精准联络、统计管理等功能。与市场同类撮合平台相比，该平台率先引入AI算法模型，可根据用户行为数据、投融资市场热点需求、重点关注领域，实时更新撮合服务内容，并对全行撮合业务开展效果动态排名，引导投行撮合服务更为精准有力。

“农投e合”投行智能撮合服务平台是农业银行助力健全投资和融资相协调的资本市场功能，深化数字经营战略，发挥投行业务中介撮合属性，更好服务实体经济的新举措。

农业银行将以该平台为渠道，不断拓展撮合服务“朋友圈”，以“聚合、智能、开放、共赢”为理念，以“提供一流投行撮合服务”为宗旨，围绕客户全生命周期、多元化综合需求，提供全方位、多领域、定制化的“融资+融智”服务。

(责编：董童、李源)

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