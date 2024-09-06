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2024年国家网络安全宣传周将于9月9日至15日举办

胡梦雪、王思北
2024年09月06日14:59 | 来源：新华社客户端
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原标题：2024年国家网络安全宣传周将于9月9日至15日举办

记者从2日召开的2024年国家网络安全宣传周新闻发布会上获悉，2024年国家网络安全宣传周将于9月9日至15日在全国范围举办，开幕式等重要活动在广东省广州市举行。

2024年国家网络安全宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，将举办开幕式、网络安全技术高峰论坛主论坛暨粤港澳大湾区网络安全大会、网络安全博览会，集中发布一系列网络安全领域重要成果。同时将举行校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等系列主题日活动。

此外，今年网安周还将举办网络安全产品和服务供需洽谈会、网络安全人才招聘、网络安全创新创业投资等系列活动，邀请国内顶尖投资机构、网络安全头部企业、科研机构等300余家单位参加，着力推动网络安全人才、技术、产业、资本高效对接。

中央网信办网络安全协调局局长高林在会上介绍，自首届网络安全宣传周举办以来，各地区、各部门以百姓通俗易懂、喜闻乐见的方式，广泛开展网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭等活动，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，有力推动全社会网络安全意识和防护技能的提升，对于维护国家网络安全、保障人民群众合法权益发挥了重要作用。

2024年国家网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等十部门联合举办。

(责编：罗知之、陈键)
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