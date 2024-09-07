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中国工程院院士潘云鹤：人工智能将瞄准“创造”

2024年09月07日08:50 | 来源：中国新闻网
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中新社宁波9月6日电 (钱晨菲)第十四届智慧城市与智能经济博览会6日在浙江宁波开幕。中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤发表《AI和新质生产力》主旨演讲时表示，AIGC是AI技术的重大突破，其瞄准了一个模拟人类智能的新的大目标，将瞄准如何生成前所未有的东西。

潘云鹤介绍，人工智能有两个发展阶段。其中，人工智能1.0时代发展了50年，重点做好“推理”和“行动”两件事。人工智能推理的成果被用于专家系统、知识工程，人工智能行动的成果被大量用于智能机器人、智能机械手。

他介绍，到了人工智能2.0时代，发展人工智能进入了一个高潮，开始注重“识别”与“生成”这两件事。生成之所以重要，是因为它是创造的基础，创造就是生成前所未有的东西。今后的人工智能，一定会瞄准创造领域，瞄准如何生成前所未有的东西。

在人工智能与实体经济结合方面，潘云鹤表示，生成也是工程的基础。“工程就是要生成人类所需要的器物和信息，这是工程最简洁的定义。所以人工智能进入生成这一步后，将和实体经济更容易结合起来。”潘云鹤说。

当前，人工智能正从文生文，到文生图等正系统推进，大模型成为大数据智能、跨媒体智能的核心技术。潘云鹤指出，人工智能近几年的突破，不但是技术上的突破，还会引起产业的巨变，特别是文化产业。

其以中国首个国产3A游戏《黑神话：悟空》举例，该游戏在海内外引起轰动。其不仅销量好，还带动了中国文化的进一步兴起，山西、四川等地游客数成倍上涨，《西游记》相关读物同样在海外热卖。

“下一步我认为就是碰撞，中国文化和AIGC就如同两股大潮交叉，谁碰撞得好，后面就是一系列的高潮。”潘云鹤表示，“文化产业不容忽视，据对中国7.7万家规模以上文化及相关企业调查显示，今年上半年实现营收64961亿元(人民币)，比去年同期增长7.5%”。

潘云鹤表示，“我们可以看到文化产业将有很大的变革，这个变革就是人工智能引起的，AIGC将使文艺创作、设计效率与产业形态发生巨变”。

(责编：王震、杨迪)
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