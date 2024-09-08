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新动能新优势加快培育 海外业务收入持续增长——上市公司半年报扫描

2024年09月08日21:35 | 来源：新华社
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　　近期，上市公司半年报披露完毕。2024年上半年，我国上市公司共实现营业收入34.8万亿元，净利润2.9万亿元。

　　业内人士指出，今年以来上市公司业绩逐季好转，亏损公司家数占比下降，出口增长、新动能培育等是业绩恢复的主要亮点。

　　实体上市公司净利润持续超过金融业

　　沪深交易所数据显示，2024年上半年，沪深两市有56.6%的公司营业收入同比增长，77.7%的公司盈利，49.2%的公司实现净利润增长。其中，604家公司净利润增长超100%。扣除金融业外，实体上市公司实现营收30.3万亿元，净利润1.6万亿元。

　　值得关注的是，实体上市公司净利润持续超过金融业净利润，占到全部上市公司净利润的55.2%。28个实体大类行业中，13个行业上半年盈利正增长，其中，农林牧渔、社会服务、电子、汽车、公用事业等行业增幅靠前。

在位于济南市的某半导体科技有限公司生产车间内，工作人员在确认单晶生长参数。 新华社记者李贺 摄

在位于济南市的某半导体科技有限公司生产车间内，工作人员在确认单晶生长参数。 新华社记者李贺 摄

　　研发支出持续增长 新动能加快培育

　　沪深交易所数据显示，2024年上半年，实体上市公司研发费用合计7094.6亿元，同比增长5.1%；研发强度达2.3%，较去年同期2.2%进一步提升。有1099家公司上半年研发费用迈入亿元大关，家数占比由21.0%提升至22.1%。研发强度大于10%的公司家数占比7.2%，同比增加0.2个百分点。

　　上市公司高研发投入促进科技创新成果不断涌现，赋能新质生产力加速发展。以半导体行业为例，行业龙头北方华创上半年营业收入、净利润均增长50%左右，具有自主知识产权的高端设备实现稳定量产。新能源车行业龙头比亚迪上半年研发投入超200亿元，同比增长41.6%，在新能源车领域加速推出一系列前瞻性技术。

　　根据上交所数据，今年上半年科创板研发投入再创新高，累计投入超780亿元，同比增长约10%。科创板研发强度在全市场各板块中保持领先，研发投入实现连续增长。

　　上交所表示，上半年沪市生产要素向新质生产力聚集，新旧发展动能加速转换。以生物医药行业为例，行业加快技术突破，商业化进程提质增速。其中科创板创新药公司营收同比增长67%，累计超50款药品获批上市，多款国产创新药渐入放量期。

　　海外业务收入持续增长

　　中国上市公司协会近期发布的数据显示，今年上半年，中国上市公司实现海外业务收入3.83万亿元，同比增长12.84%，增长率提升9.93个百分点。海外业务收入占比10.98%，提升1.39个百分点。

　　其中，制造业上市公司海外业务收入占营收的18.9%，国际竞争实力进一步彰显。在出口量增加的同时，上市公司产品附加值持续提升，电子、家用电器、汽车行业上市公司海外业务收入同比分别增长17.6%、13.8%、10.7%。

　　一批上市公司作为中国企业出海的“领头羊”，海外业务增长亮眼。传音控股上半年营收和净利润均实现30%以上的高增长；美的集团全球生产基地出口业务上半年累计发运货量同比增长超过20%。

　　上市公司是“新三样”出口的主力军，长城汽车、比亚迪海外销量分别达20.2万辆、20.3万辆，同比分别增长62.3%和173.8%；宁德时代动力电池使用量全球市占率为37.5%，同比提升2.3个百分点。（记者刘慧）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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