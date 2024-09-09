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首单企业电—碳—金融服务落地（财经短波）

本报记者 吴 君
2024年09月09日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，国网武汉供电公司成立的企业电—碳—金融服务中心，与山东德州瑞康生物公司签约综合能源系统优化升级项目，将为企业绿色转型发展提供支持，这是全国首单企业电—碳—金融服务。

　　瑞康生物公司是传统高耗能的大豆蛋白生产企业，针对其绿色转型需要，国网武汉供电公司华源电力设计院提供绿色能源工程改造方案；针对企业的融资需求，企业电—碳—金融服务中心整合企业资质等级、信用评级、项目专业及规模等信息，匹配优质投资方；结合企业风险管理需要，企业电—碳—金融服务中心联合国任财产保险股份有限公司湖北分公司，以节碳量约定值为标的，提供减碳效果风险保障。

　　据了解，此次顺利签约并完成绿色转型后，瑞康生物公司整体用煤量能降低40%以上，整体节能率达到30%以上，预计每年可节约能源使用费用900万元，减少碳排放2万吨。项目投资方绿金能源管理（武汉）有限公司将参与企业10年的节能收益利润分配。

　　“创新的服务模式降低项目方、技术提供方和投资方风险，促进收益最大化，实现多方共赢的局面。”瑞康生物公司副总经理王志广说。国网武汉供电公司华源电力设计院副总经理杨轩表示，电—碳—金融服务新模式首个项目的成功签约和实施，为将整个大豆蛋白行业的绿色转型提供了可借鉴的样本。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月09日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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