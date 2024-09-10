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天然气重点工程投产 华北再添千万吨级LNG接收站

2024年09月10日11:07 | 来源：北京日报客户端
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原标题：天然气重点工程今日投产，华北再添千万吨级LNG接收站

　　记者从国家管网集团获悉，9月9日，国家天然气基础设施互联互通重点工程——国家管网集团天津LNG接收站二期项目正式投产。投产后，天津LNG接收站正式迈入千万吨级LNG接收站行列，极大增强华北及周边区域天然气供应和应急调峰能力。

　　LNG也就是液化天然气。作为国家“产供储销”体系建设的重要民生工程和能源保供项目，天津LNG二期项目于2020年4月开工，先后建成投用6座22万立方米储罐及配套外输设施。

　　国家管网集团天津LNG接收站二期项目正式投产。

　　据悉，此次3座LNG储罐及配套设施投产后，天津LNG接收站总供气能力将达到1200万吨/年，总储气能力将达到近10亿立方米，气化外输能力达到7000万立方米/天，成为国内单日气化能力最强的LNG接收站，将进一步发挥LNG接收站的应急调峰作用，保障采暖季等“高月高日”期间的天然气供应需求。

　　项目首次批量使用国产大尺寸低温阀门、高压泵等关键设备，在节约成本的同时缩短了建设周期。投产期间，天津LNG接收站综合考虑船期与外输管线大流量升压时间，合理安排储罐预冷时间，最大程度回收预冷储罐产生的BOG（蒸发气体），实现“零放空”，预计减排天然气约390万立方米。

　　天津拥有较好的天然航线，是北方重要的液化天然气枢纽城市，区域液化天然气调配中心、储备中心作用十分突出。国家管网集团表示，项目投产后，作为华北地区最大的液态外输基地和千万吨级LNG接收站，天津LNG接收站将成为京津冀地区天然气保供的重要能源储备和调峰基地，为构建清洁低碳高效能源体系、推进京津冀协同发展和增进民生福祉作出新贡献。（记者 孙杰）

(责编：曹淼、李源)
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