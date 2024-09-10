原标题：第三届全国高科技企业管理技能大赛总决赛即将在杭州拉开帷幕

面对全球科技竞争的新格局，我国高科技企业正站在新的历史起点上。在这一背景下，加强企业精益管理人才培养，提升企业精益数智化管理水平，已成为推动我国高科技企业持续健康发展的重要任务。为进一步加强高科技企业精益管理人才培养，提升企业精益数智化管理水平，由中国生产力学会指导，中关村人才协会主办的第三届全国高科技企业管理技能大赛总决赛即将于2024年9月20号在杭州拉开帷幕。本次大赛旨在大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为新质生产力的高质量发展注入强劲动力。本次大赛的举办，是贯彻落实党中央、国务院关于加强人才队伍建设决策部署的具体行动。

随着大赛日期的临近，杭州这座美丽的城市也即将迎来全国各地的参赛者，有企业的班组长，精益经理，也有来自职业院校的新生力量，他们带着对精益管理的深刻理解和对数智化转型的热切期待，汇聚在风景如画的西子湖畔。在大赛的筹备过程中，组织者们精心策划，确保每一个环节都体现出专业与高效，为参赛者提供一个公平、公正的竞技舞台。

比赛期间，参赛者将面临一系列精心设计的挑战，通过理论与实践相结合的竞赛方式，展示管理才能，交流管理智慧，共同推动我国高科技企业精益管理的深入发展。大赛内容涵盖理论考试、数字实训、命题答辩、改善案例分享等多个方面，旨在全面考察和提升参赛者的管理能力与实践水平，这些挑战旨在模拟真实的企业管理环境，考验参赛者的综合素质和应变能力。同时，大赛还将设置专门的展区，展示参赛企业或院校在精益管理与数智化方面的优秀案例和创新成果，为观众提供学习和交流的机会。

(责编：董童、李源)

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