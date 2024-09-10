6%！ 我国外贸继续保持增长
2024年09月10日16:22 | 来源：新华社
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海关总署10日发布数据：2024年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，同比增长6.9%；进口12.13万亿元，同比增长4.7%。
我国外贸经营主体持续活跃，前8个月有进出口实绩的外贸经营主体达63万家，同比增加8.8%。其中，外贸主力军民营企业进出口15.74万亿元。
（海报由新华社采编助手AI生成）
设计：缪异星
(责编：袁勃、赵欣悦)
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