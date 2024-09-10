新华社北京9月10日电（记者邹多为）面对复杂严峻的外部形势，我国外贸持续展现较强韧性。海关总署10日发布数据显示，以人民币计，今年前8个月我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，进口12.13万亿元，同比分别增长6.9%和4.7%，贸易顺差扩大13.6%。

单看8月，外贸进出口总值为3.75万亿元，同比增长4.8%。其中，出口同比增长8.4%，较7月份抬升1.9个百分点；进口同比持平。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，前8个月进出口保持增长离不开国内外需求共同带动。“今年以来，我国经济运行持续回升向好，近日WTO发布的报告显示，三季度全球货物贸易保持复苏态势。从各经济体最新数据看，上半年我国出口、进口全球份额都稳中有升。”

具体来看，优势产品出口较快增长。前8个月，我国出口机电产品9.72万亿元，同比增长8.8%，占出口总值近六成。其中，船舶、工程机械、机床等高端装备出口分别增长81%、14%、7.4%，风力发电机组、电动汽车、电动摩托车等绿色低碳产品出口分别增长88.2%、23.8%、26.6%。

外贸经营主体持续活跃。前8个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达63万家，同比增加8.8%。其中，外贸主力军民营企业进出口15.74万亿元，增长10.5%，占我国外贸比重达55.1%；外商投资企业数量增加的同时，月度进出口值已经连续5个月同比增长。

西部地区增速领跑全国。前8个月，在高技术产品出口拉动下，我国西部地区进出口同比增长10.1%，东部地区和东北地区进出口分别增长6.7%和2.2%。

与东盟贸易往来日益紧密。前8个月，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，我国对东盟进出口4.5万亿元，同比增长10%，占我国外贸整体的比重稳定在15%以上；对欧盟、美国、韩国进出口分别增长1.1%、4.4%、8%。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口同比增长7%，对非洲、拉美进出口分别增长5%、10.9%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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