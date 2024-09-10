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国家加快建设全国统一大市场

2024年09月10日16:51 | 来源：新华网
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新华社武汉9月10日电（记者王自宸、赵文君）市场监管总局局长罗文10日表示，市场监管总局将从完善法律制度、政策协同、监管执法、规则衔接等方面着手，大力促进市场公平竞争，加快建设全国统一大市场。

以“统一大市场 公平竞未来”为主题的2024年全国公平竞争大会10日在武汉开幕。罗文在大会开幕式上说，市场监管总局将完善反垄断反不正当竞争法律制度规则体系，构建覆盖事前、事中、事后全环节的竞争监管机制。加强公平竞争审查刚性约束，大力破除各种形式的地方保护和市场分割。健全提醒敦促、执法约谈、行政处罚等监管手段，及时纠治削弱企业创新动力、限制企业发展空间的竞争违法行为。稳步扩大竞争领域制度型开放，加快构建多双边自贸协定高水平竞争政策体系，深化反垄断反不正当竞争领域多双边国际交流合作。

公平竞争是市场经济的基本原则、统一市场的必然要求、创新发展的内生动力和开放合作的重要基础。近年来，市场监管部门切实强化竞争监管执法，不断完善公平竞争制度，取得了积极成效。

市场监管总局副局长孟扬表示，2023年以来，市场监管部门依法查处市场垄断案件32件、不正当竞争案件1.86万件。督促有关地方修订废止限制企业迁移、设置不合理招标条件等政策措施4436件。发布《经营者反垄断合规指南》《关于行业协会的反垄断指南》等一系列指导性文件，有力维护公平竞争市场格局和有效规范政府不当干预市场行为。

罗文说，保护和促进公平竞争，需要全社会的共同努力，希望以2024年中国公平竞争政策宣传周和全国公平竞争大会为平台，汇聚起保护和促进公平竞争的强大合力，助力构建全国统一大市场，激发全社会内生动力和创新活力。

2024年中国公平竞争政策宣传周为9月9日至13日，共将组织各类重点宣传倡导活动80项。本次全国公平竞争大会上，将举行反垄断监管执法、优化并购监管机制、落实《公平竞争审查条例》、反不正当竞争、公平竞争与中部高质量发展等相关专题大会，有关部门、专家、企业及部分国家（地区）竞争执法机构、商会和国际组织代表将开展交流研讨。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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