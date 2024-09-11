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农行北京分行全力支持第四届美丽乡村健康跑（村跑）大赛

2024年09月11日09:22 | 来源：北京日报客户端
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原标题：农行北京分行全力支持第四届美丽乡村健康跑（村跑）大赛

　　近日，北京市第四届美丽乡村健康跑（村跑）大赛在北京世园公园举办。据了解，活动吸引了来自本市13个区的农业农村部门代表和银行员工约200人参与。农行北京分行乡村振兴金融部联合延庆支行不断拓宽乡村振兴服务金融广度和深度，全力支持第四届美丽乡村健康跑（村跑）大赛。

　　农行北京分行全程参与活动设施及物品准备、专人现场指导、派员参加比赛、普及金融知识等工作。该行参加6公里健康跑和团体乡村趣味赛；设置展位宣传普惠金融产品和消费者权益保护常识，向公众传授识别金融诈骗、保护个人金融信息安全等实用技能；为参赛队员发放防暑用品，组成啦啦队为全体队员助威呐喊……为本次活动的成功举办提供全方位支持。

　　银行作为金融体系的核心力量，是激活乡村经济发展动能的关键引擎。近年来，农行北京分行坚持党建引领，深入贯彻落实党中央关于实施乡村振兴战略的决策部署，在总行的全面指导下，通过创新金融产品、优化信贷结构，不仅为小微企业和农户提供信贷、结算等金融服务，更通过志愿服务、金融知识普及等传播美丽乡村建设理念，提升乡村治理水平和社会文明程度。

　　“北京分行将在金融支持乡村振兴这条‘跑道上’，一如既往扛责在肩、倾情奉献，充分发挥农业银行优势资源，持续深化对‘三农’工作的支持力度，助力乡村振兴工作走深走实。”农行北京分行乡村振兴金融部工作人员鄂莹表示。

(责编：董童、李源)
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