原标题：应对海南超强台风：华住各大酒店全力保障住客安全，提供暖心服务中国应急

9月6日下午，今年第11号台风，中心附近最大风力达17级以上的“摩羯”在海南文昌沿海登陆，超强台风级别的风力携带着暴雨，一路北上重创了海南，其中文昌和海口地区在本轮台风侵袭中的受灾程度尤为严重。

为了应对这次的历史级台风，华住海南省区团队在“摩羯”登陆前便严阵以待，对区域门店做出了积极应对、全力保障住客住宿安全的应急预案部署。对于台风登陆路径上的门店更是做出了强调，要求做好屋面排水的检查和疏通，外墙招牌及悬挂物品、大堂和客房门窗的牢固检查和加固处理等防范举措。

尽管如此，此次台风破坏力之强仍给区域门店带来了巨大压力和挑战，部分门店面临着断水断电、网络中断、雨水倒灌等问题。在这样的艰难时刻，华住集团旗下各酒店的加盟商与员工们都坚守在岗位上，积极解决问题。不仅为受灾群众们提供了安全的避风场所，还为滞留游客们提供了温暖的照顾和充足的生活保障，成为了许多居民和游客的临时“避风港”。

全员坚守，共渡难关

面对突如其来的困境，华住酒店员工们临危不乱，迅速采取应急处理行动，全力保障住客安全。

比如在全季海口国际会展中心酒店，狂风骤雨持续的冲击让门店陷入困境，大堂和楼道处的玻璃因强风出现剧烈晃震并破裂，雨水和杂物开始侵入酒店内部，碎玻璃渣被胡乱刮入大堂。面对这种状况，门店伙伴们立即行动起来，一方面疏导大堂内的客人回到各自的房间躲避风雨，另一方面则努力安抚大家的情绪，确保所有人都处于安全状态。

夜幕降临后，台风造成的影响还在进一步加剧，酒店一带开始出现断电，并且大楼高层在强风下出现晃动感。店长见状立即果断组织员工挨个房间敲门，引导住客前往地下室避险，同时还不忘耐心给他们进行解释，消除住客们的顾虑，以最快的速度撤离。面对发烧病人和孕妇这样需要特别照顾的住客，加盟商也主动提供自己别处民宿的备用客房让他们休息。

无独有偶，全季海口东站酒店的加盟商也选择与员工们并肩作战，站在抗击台风的第一线。猛烈的风力导致电力系统受损，酒店无法正常供电。尽管酒店已储备柴油可供发电，但为了后续的持续供应，加盟商与工程部员工持续寻找油料并加满油箱。为确保定时为发电机加油，他们更是坚持守护在发电机室，汗流浃背，累了就躺在地上稍作休息。

在全季海口世贸中心丘海大道酒店，猛烈的台风造成门店停水停电，房间闷热，客人都聚集到了酒店大堂，同时周边商铺关门和外卖停止，让这些住宿客人的用餐问题成为了难点。为此门店边安抚客人，边用预先备用好的食材给客人准备免费的中晚餐，同时还将早餐延时到12点，尽所能减少住客的焦虑情绪。

同样用实际行动诠释着责任与担当的，还有很多的华住人。桔子海口国贸中心酒店员工们在大门险被吹开的危急时刻，他们自发投入加固工作，搬运柜子、沙袋和矿泉水，抵御风雨。桔子海口国贸万绿园酒店、汉庭海口国兴大道酒店、桔子海口日月广场国兴大道酒店、全季海口红城湖酒店也都积极处理台风引发的渗水等问题，时刻保障门店客人的需求。凭借迅速的协作与冷静的应对，更多华住旗下的酒店为住客和居民提供了安全的环境。

温暖关怀，责无旁贷

除了为滞留客人提供安全保障，华住集团还通过各种方式表达对周边居民们和特殊受影响人群的关怀。

就在台风呼啸而来的当晚凌晨时分，在全季海口国贸中心酒店，一场温暖的守护正在悄然上演。台风造成了停电给周边居民带来了诸多不便，其中就包括一位年轻的母亲。为保证宝宝的饮食不受影响，她急需一个地方冷藏提前准备的母乳，所以便寻求了酒店的帮助。酒店店长在了解了这一特殊情况后便立刻安排员工将酒店的冰箱清理出一个空间，专门用来存放母乳。直到看到自己的难题得到了解决，这位母亲紧锁的眉头才得以放松。

全季海口东站酒店周边居民因家中无法居住，也纷纷涌入酒店寻求庇护。酒店加盟商表示：“虽然我们是经营酒店，但在这样的时刻，我们更要为周边居民提供一个温馨的避风港，确保他们有电、有水、有食物。即便周边小区断水断电，我们的大堂依然开放，让他们能向家人报平安。”

而在全季国兴大道酒店也上演了一场紧急救援。彼时，酒店一间客房窗户被大风刮开，无法上扣，客人立即向前台求助。闻讯后，前台吴国宏与工程人员邢曾宇、王伟华迅速反应，毫不犹豫地赶往现场。三人顶着呼啸的狂风，在重重困难中合力将窗户稳固。

这些事例也只是暴风雨中众多华住一线门店的缩影。事实上，面对突发的自然灾害，华住人始终能迅速集结，凝聚力量解决问题，为周边居民和住客筑起一道温暖防线。随着台风“摩羯”过境，各类重建工作也在接连展开，在员工的齐心协力下，目前不少华住门店的卫生情况也基本恢复到台风前。

对于这些一线员工的坚守，酒店加盟商们也对他们的敬业精神赞誉有加。全季海口国际会展中心酒店的加盟商就表示，酒店虽然遭受了一定的损失，但在他们的共同努力下，一切都在逐渐恢复，“很感谢他们的坚守和付出，我在他们身上看到了勇敢和善良”。

(责编：曹淼、李源)

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