原标题：清华大学与远景科技集团签署合作备忘录

日前，清华大学与远景科技集团签署合作备忘录，计划成立清华大学远景可持续研究院，并捐赠设立清华大学远景可持续基金。

远景科技集团董事长张雷表示，为人类的可持续未来解决挑战，是始终如一的使命和担当。通过与清华大学的合作创新，聚焦绿色科技前沿，推动新质生产力发展进步，用可持续技术让世界变得更加美好。

清华大学党委书记邱勇表示，清华大学与远景科技集团面向碳中和国家重大战略开展合作具有重要意义。期待双方各自发挥在碳中和技术研发、人才培养、国际合作领域的优势与特色，瞄准世界前沿、引领科技发展，共同为全球可持续发展贡献中国智慧。

清华大学远景可持续研究院将围绕新型电力系统、新能源新材料关键技术、人工智能、气候变化与碳中和战略、能源互联网、能源经济学等领域开展技术创新和产业创新，以科技创新引领全球可持续发展。

清华大学远景可持续基金将助力清华大学加强顶尖师资队伍建设，创新海外学者引进机制，培养拔尖创新人才，支持清华大学讲席冠名教授制度建设，并设立国际学生奖学金，特别加强面向新兴市场的人才合作机制，培养全球可持续发展人才。

此外，远景科技集团将助力加快清华大学校园碳中和进程，以教育园区的低碳场景创新为切入点，建设示范园区最佳载体。

(责编：曹淼、李源)

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