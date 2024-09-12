新华社拉萨9月11日电（记者陈琰泽 舒静）“朗钦，朗钦（藏语意为大象）！”藏族老人次仁扎西今年68岁，人生中第一次看到真的大象，他拉住同行的其他老人，隔着围栏向大象招手，嘴里念个不停。

今年4月24日，伴着春光，拉萨市曲水县三有村组织村里的老人们走进曲水动物园。这里不仅有黑颈鹤、雪豹、藏羚羊，还有大象、猴子、兔子等藏族装饰图案“和气四瑞图”的主角，不少老人圆了“瑞兽梦”。

这张春游照片，被贴在三有村幸福驿站门口的白板上，与健康知识讲座、分发羽绒马甲等其他活动照片一起，成为三有村老人幸福晚年生活的注脚。

三有村是个只有8岁的年轻村落，也是西藏首个易地扶贫搬迁安置点。2016年，三有村在拉萨河畔的一处荒滩上应运而生。同年，184户搬迁村民入住集中兴建的数十幢两层藏式小楼中。

“以前住在山沟里，房子漏风漏水，水和电也时常没有。”次仁扎西全家从茶巴拉乡色麦村迁出，现在和儿子一起居住在一幢100多平方米的新房里。

告别了土瓦土墙，钢筋水泥结构的楼房冬暖夏凉，自己还能到幸福驿站里，和其他老人一起吃饭聊天看电视，次仁扎西过上了搬迁前“不敢想象”的晚年生活。

“我们给三有村取名‘三有’，意思是有住房、有产业、有健康。‘三有’寄托了大伙儿对新生活的美好祝愿。”村党支部书记桑珠曲培说。

实现“有住房”后，为实现“有产业”的承诺，村集体前后办起养鸡场、奶牛场、蔬菜大棚、纺织车间等集体经济，2023年村集体经济收入达159万元，解决群众就业445人。村里人均收入也由刚搬迁时的3000多元增长到目前的20700元。

除了有房有产，“有健康”也成为三有村的新追求。

针对青壮年村民白天要务工，家里老人无人照料的情况，三有村于2020年办起养老驿站。2022年，在江苏援藏资金支持下，又新建起一栋二层小楼，将养老驿站升级为幸福驿站，承担更多“健康职能”。

幸福驿站有满满阳光洒落，大厅内摆着郁郁葱葱的花草，藤椅错落其间。驿站内设有食堂、保健室、健身室等，已成为三有村举办各种活动，服务老人乃至全体村民的新阵地。

“我们还专门安排了一个房间作为儿童托幼中心，孩子寒暑假无人照顾，也可以到幸福驿站来写作业。”三有村驻村第一书记花德玛啦说，借助幸福驿站，老有所养、幼有所育、病有所医逐渐成为现实，三有村向着更高水平的“三有”承诺又进了一步。

午后阳光和煦，正是老人在影音室看电视的时间。老人们整齐坐好，收看着藏语电视剧，次仁扎西坐在其间，目不转睛。在被问及逛动物园的经历时，他忽然活泼起来，爽朗答道：“现在日子好，明年还想看大象。”幸福驿站里响起老人们的阵阵笑声。

(责编：王震、陈键)

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