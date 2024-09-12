新华社北京9月12日电（记者张晓洁、潘洁）国家统计局12日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，75年来，我国固定资产投资规模持续增长、结构逐步优化。2013年至2023年，全社会固定资产投资年均增长7%，建成了一批标志性重大工程，取得了一批具有标志性意义的重大科技成果。

报告指出，新中国成立后，固定资产投资保持较快增长。1953年至1977年，第一、二产业全民所有制单位基本建设投资分别累计完成611亿元、3283亿元。改革开放后，固定资产投资进入快速增长阶段，工业化进程实现重大飞跃。随着现代化建设进程的推进，投资结构不断改善，投资质效稳步提升。2013年至2023年，制造业投资年均增长7.9%，增速高于第二产业投资1.4个百分点。2023年，第三产业投资占全部投资比重达65.8%，是投资稳定增长的重要动力。

高技术产业投资快速增长，推动产业不断升级。2013年至2023年，全国高技术产业投资年均增长13.1%。其中，高技术制造业投资年均增长13.7%，增速比全部制造业投资高5.8个百分点；高技术服务业投资年均增长11.9%，增速比全部服务业投资高4.3个百分点。

工业技改投资规模持续扩大，科技创新引领产业发展。2013年至2023年，全国工业技改投资年均增长9.2%，增速比第二产业投资高2.7个百分点。此间，全国科学研究和技术服务业投资年均增长11.6%。其中，科技推广和应用服务业投资、研究和试验发展投资年均分别增长17.3%、10.9%。

绿色低碳领域投资增长迅速，新型能源体系加快布局。2013年至2023年，全国生态保护和环境治理业投资年均增长15.8%。其间，包括核电、风电、太阳能发电等在内的清洁电力投资年均增长19.1%，增速比全部电力生产投资高7.7个百分点；全国清洁电力装机容量年均增长15.1%，清洁电力发电量年均增长10.2%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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