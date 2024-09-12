上海世界顶尖科学家发展基金会9月12日宣布2024世界顶尖科学家协会奖获奖名单。

两位大奖得主。（受访者供图）

2024顶科协奖“智能科学或数学奖”授予康奈尔大学计算机科学和信息科学讲席教授乔恩·克莱因伯格（Jon Kleinberg），“表彰他在计算机科学与社会科学交叉领域作出的开创性贡献，包括他在社会网络和算法公平性领域发挥的智识领导力”。乔恩·克莱因伯格是智能科学领域近三十年来的领军人物之一，其研究跨越了从计算机网络路由到数据挖掘、再到生物结构比对等诸多领域。

2024顶科协奖“生命科学或医学奖”授予约翰斯·霍普金斯大学医学院分子生物学与遗传学、神经科学和眼科学讲席教授，霍华德·休斯医学研究所研究员杰瑞米·内森斯（Jeremy Nathans），“表彰他在发现人类颜色视觉的基因、调控和可塑性，以及阐明导致失明的疾病机制方面作出的贡献”。杰瑞米·内森斯在视觉科学领域取得了卓越的学术成就，揭示了人类颜色视觉的分子基础。

两位获奖者将分别独享1000万元单项奖金。世界顶尖科学家协会执行理事长吴向东表示，顶科协奖始终坚持最高学术水准，致力于表彰那些已经获得重大发现、尚未得到顶尖国际科学奖项垂青的杰出科学家。

据介绍，顶科协奖是由世界顶尖科学家协会于2021年在上海发起创设、由上海世界顶尖科学家发展基金会承办、由红杉中国独家提供永久资金支持的面向全球科学家评选的科学大奖，设有“智能科学或数学奖”“生命科学或医学奖”两个单项奖，单项奖金金额1000万元，最多可由4名获奖者分享。截至2024年，顶科协奖已评选三届，共有9位杰出科学家获此殊荣，在全球科学界影响力稳步提升。（记者周琳）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经