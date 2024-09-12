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农发行2023棉花年度累计投放棉花类贷款713亿元

2024年09月12日19:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月12日电（记者郁琼源）记者12日从中国农业发展银行了解到，2023年9月1日至2024年8月31日，农发行累计投放棉花类贷款713亿元，同比多投放44亿元，8月末贷款余额达到1274亿元。

　　我国棉花作物年度为当年9月1日到次年8月31日。2023棉花年度，农发行发放棉花收购贷款446亿元，同比增长77亿元，贷款支持企业收购棉花298万吨，同比增加3万吨，继续发挥了棉花收购资金供应主渠道作用。截至8月末，棉花收购贷款全部按期“双结零”。

　　农发行近日在新疆召开2024年度棉花信贷工作座谈会议，总结2023年度棉花信贷工作，研判棉花产业发展形势，部署2024年度棉花信贷工作。农发行相关负责人表示，要准确把握当前棉花市场形势，把好“稳收购、稳份额，延链条、调结构，强管理、控风险”六个关键，推动棉花信贷业务高质量发展，为棉花产业发展提供优质金融服务。

　　2024年是农发行成立30周年和棉花信贷业务发展的第30年。这位负责人说，针对今年的棉花收购，总行安排500亿元信贷规模，专项用于保障棉花收购，切实保障棉农收益。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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