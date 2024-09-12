9月12日在沈阳举办的2024全球工业互联网大会上，国家工业碳基础数据库正式上线。该数据库以打造国际权威碳基础数据资源池为目标，加快革新传统碳足迹核算方法和模式，为地方、企业开展产品碳足迹核算提供基准数据，通过权威数据标准、数据资源、数据开发服务，为我国工业领域碳管理服务等提供坚实的数据基础支撑。

9月12日，2024全球工业互联网大会在沈阳开幕，大会的主题是“以智焕制 以旧焕新”。

国家工业碳基础数据库由中国工业互联网研究院牵头建设运营。目前，中国工业互联网研究院已依托国家工业碳基础数据库开展批量数据生产研制工作，面向重点产业链开展基础数据攻关。下一步，中国工业互联网研究院将持续构建国内权威碳管理服务体系，持续完善并提高国内碳基础数据质量，助推工业产品走出去。

据悉，今年大会会场设置体现“新旧”融合共生。大会主会场设在中国工业博物馆，展览内容实现“新旧”交织碰撞。大会创新成果展除了展示新一代信息技术与制造业深度融合的最新成果外，还特设“大国重器展”，通过全息影像与实物相结合的“沉浸式”体验，展现了一系列自主创新标志性成果，彰显出我国工业新成就。

自2019年以来，全球工业互联网大会已连续六年成功举办，成为工业互联网领域具有全球影响力的综合性大会。大会进一步深化了各方在技术、应用、产业等领域的交流合作，成为推动我国工业互联网创新发展的重要平台。（记者武江民、洪可润）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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