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2024年“诚信兴商宣传月”活动正式启动

2024年09月12日20:33 | 来源：新华网
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新华社北京9月12日电（记者谢希瑶、唐诗凝）主题为“诚实守信 利企惠民”的2024年“诚信兴商宣传月”启动仪式12日在北京成功举办，正式拉开系列活动帷幕。

宣传月期间，各部门将协同配合，组织各地集中开展14项主题活动。商务部将组织指导各地商务主管部门以及相关金融机构，创新开展“信用惠民”“银企对接”等特色主题活动，集中推出一批便民利企措施，进一步支持居民消费，助力企业经营，释放信用红利。

活动现场分享了“聚焦正品好货 打造诚信品牌”“全程可视化打造全链路食品安全”“信用应用助力家政行业扩容提质”等18个“诚信兴商”典型案例，发布了“诚信兴商”银企对接成果，中国商业联合会及企业代表发表了诚信倡议。

2024年“诚信兴商宣传月”启动仪式现场。新华社记者唐诗凝 摄

2024年“诚信兴商宣传月”启动仪式现场。新华社记者唐诗凝 摄

商务部副部长盛秋平在致辞中说，2024年“诚信兴商宣传月”旨在贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，健全诚信建设长效机制，培育诚信理念、弘扬诚信文化，营造良好营商环境和消费环境，全面掀起诚信宣传的热潮，营造“讲诚信、重诚信、守诚信”的浓厚社会氛围。

“诚信兴商宣传月”自2005年发起以来已经连续举办20年，成为诚信宣传教育和诚信文化培育的重要平台。2024年“诚信兴商宣传月”活动由商务部、中央宣传部、最高人民法院等11个部门共同举办。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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