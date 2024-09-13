本报记者 江 南 窦瀚洋

在浙江，杭州与宁波同为推动高质量发展的“领头羊”，是经济社会发展的“双引擎”。今年上半年，杭甬两市GDP占全省比重近45%。

近年来，浙江积极探索区域协调发展新路径，持续唱好杭州、宁波“双城记”，推动两市错位发展、协同发展，推进科技创新和产业创新，促进创新链与产业链深度融合，进一步提升创新能力、产业竞争力和发展能级，努力形成更高层次改革开放新格局。

“嗨，领克！可以帮我规划一下从杭州到宁波的路线吗？”话音刚落，车载智能系统就根据大数据模型生成最优路线。在杭州，领克汽车研发团队与阿里巴巴团队不断完善车载AI大模型；在宁波，领克汽车余姚工厂里，机械臂上下挥舞，焊装线火花四溅，无人搬运车穿梭不停……

“公司总部设在杭州，产线布局在宁波，在汽车制造上实现了协同互补。”领克汽车销售有限公司副总经理穆军说。

依托宁波的制造业基础和杭州数智产业优势，双方共同构建起互补的产业生态。除新能源汽车外，杭甬两地已累计组建产业链上下游企业协同体系141个，实施产业链协同创新项目183个，加速共建集成电路、节能与新能源汽车、智能装备、纺织服装、生物医药五大产业链。

手掌轻轻一挥，油烟机开始工作，根据烟雾大小自动调节风量……宁波方太厨具有限公司的最新智能化成果中，智能功率模块完成了国产替代进口，国产产品来自杭州企业。公司研发总监方献良介绍，供应商合作体系中，杭州企业占比超过15%。

2023年，杭州数字经济核心产业增加值超5600亿元，占GDP比重近三成；宁波拥有大量专精特新“小巨人”企业，制造业单项冠军企业数量稳居全国前列。在数字产业化和产业数字化背景下，杭甬两地优势互补、互促共进，越来越多的企业通过创新协作实现共赢。

今年4月，宁波小伙潘达的咖啡店在杭州开业，他也过上了“双城”生活，“杭绍甬高速开通后，通勤时间缩短半个小时，城际列车刷公交卡就能乘坐，我在杭州生活、办事都很方便。”

今年以来，杭甬两地医保参保人员通过异地就医直接结算144.78万人次，结算医疗费共计9.19亿元。“宁波办事”政务综合自助终端开通杭甬“一网通办”事项308项，涵盖住房公积金、社会保障、身份户籍等十大类服务领域。在人才共育、互办互惠、证照互认等领域，杭甬两地共同谋划实施了3批35项惠民利企事项。

“浙江将推动杭州、宁波‘双城记’再上新台阶，力争到2025年基本形成杭甬双城经济圈格局，对全省辐射带动作用明显增强，更好融入长三角一体化发展战略。”浙江省委主要负责同志表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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