9月10日至11日，2024年太原能源低碳发展论坛在山西太原举办。来自30个国家和地区的200多名中外嘉宾齐聚一堂，聚焦“发展能源新质生产力 共建清洁美丽世界”主题，分享能源转型经验，交流行业前沿技术，共谋绿色低碳发展。

2014年，习近平总书记提出推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命和全方位加强国际合作的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为新时代能源发展指明了前进方向、提供了根本遵循。2019年，习近平总书记向太原能源低碳发展论坛致贺信。

当前，全球能源供需格局面临重大调整，如何实现可持续发展与绿色低碳转型，是各方关注的焦点。作为国家级、国际性、专业化的能源盛会，太原能源低碳发展论坛已举办八届，逐步成为全球能源低碳领域的高端对话平台、成果发布平台和国际合作对接平台，为完善全球能源治理体系发出中国声音、贡献中国智慧。

中国新能源领域成就备受国际瞩目

在山西大同的采煤沉陷区，一块块太阳能电池板整齐排列，在阳光的映射下熠熠生辉。自2016年并网以来，近5万亩采煤沉陷区变身光伏“蓝海”，已累计发出120多亿千瓦时的绿色电力。

“大同采煤沉陷区光伏基地是我国首个先进技术光伏示范基地，也是我国能源转型的一个缩影，运行以来，验证了光伏产品的可靠性。”前来参会的英利能源发展有限公司董事长尹绪龙说，光伏行业正从高效技术爆发时代进入智慧时代，未来将提供更高质量的绿色电能。

为应对全球气候变化，加快推动能源绿色低碳转型已成为国际共识。中国气候变化事务特使刘振民在致辞中表示，全球已有150多个国家提出了碳中和目标，“各国具体措施不同，但有一个共同的重点，即能源转型”。

党的十八大以来，在能源安全新战略引领下，我国能源发展和能源转型取得历史性成就。国家发展改革委副主任李春临说，目前中国已建成全球最大规模的清洁发电系统，截至今年7月末，可再生能源发电装机容量达到16.8亿千瓦，占全部发电装机容量的54%。

在太原能源低碳发展论坛上，我国新能源领域取得的成就备受国际瞩目。

论坛期间，中国能源经济研究院发布的《2024全球新能源企业500强》报告显示，今年入围500强企业的平均营收规模达到190.82亿元，比上年增长10.12%。在全球新能源企业500强企业中，中国企业数量255家，与上年持平，占比51%。前20的企业中，中国企业12家，较上年有所增长。

“中国为全球可再生能源发展注入了强劲动力。”国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉·卡梅拉说，去年中国贡献了全球63%的新增可再生能源装机容量，中国可再生能源行业从业人数在全球占比达40%。

作为重要的能源基地，山西的绿色低碳发展关乎全国能源转型的成效。

2019年国家在山西开展能源革命综合改革试点以来，山西能源结构持续优化，风电、光伏、生物质能、氢能、甲醇、地热能、抽水蓄能多点开花，能耗强度持续下降，低碳发展效果显著。试点启动时，山西风光新能源装机刚刚突破2000万千瓦。到今年6月底，这一数据已超过5500万千瓦，新能源装机占比高出全国平均水平。

能源转型催生产业新机遇

与论坛同期举行的2024中国（太原）国际能源产业博览会，吸引了来自国内外能源领域的330余家企业参展。与往年相比，新能源汽车占据了巨大的展位，甲醇汽车、氢能汽车备受关注。

在展厅中，一辆蓝色甲醇重卡吸引了不少目光。吉利远程新能源商用车集团现场工作人员介绍说，自2022年全国首条年产1万台甲醇重卡生产线投产以来，已在全国累计推广3700多辆，其中在山西推广1700多辆。

越来越多迹象表明，新型电力系统与新能源汽车，融合数字化智能化技术，替代传统化石能源和燃油车，正在成为当前能源革命的重要标志。根据彭博新能源财经测算，去年我国能源转型投资达6760亿美元，已成为经济增长新动能。

新能源产业快速发展的同时，传统能源低碳转型的脚步也在提速。

展厅中，国家能源集团、中国中煤能源集团等企业展出的煤矿智能开采场景、太空舱式的地面智能操作平台，吸引了不少观展者亲身体验。在聚合了10家生态企业联合参展的“山西煤炭工业互联网平台”展位，煤炭工业互联网平台一体机、智能探放水一体机、AI摄像机等新产品令人耳目一新。

“智能探放水一体机是煤矿智能化建设的重要组成部分，有效助力煤矿绿色、高效、安全生产，目前已服务全国超200家煤炭企业。”前来参展的精英数智科技股份有限公司副总经理王宇说。

得益于快速推进的煤矿智能化建设，山西煤炭生产的低碳基础不断夯实。目前山西已累计建成了133座智能化煤矿，占全国的27.9%。全省一半以上煤炭产能实现智能化开采。

随着新型能源体系加快建设，新技术、新产品、新装备层出不穷。

在持续两天的首发（推介）活动中，新能源电气化公路及矿山运输系统、全钒液流电池储能系统、钠离子电池应急电源系统等10多项新技术集中发布。在同期举行的能源革命成果展上，中国生产的世界首台套自煤电烟气中捕集二氧化碳并转化为碳纳米管的小型工业化示范生产系统、全球首个海上风电海水无淡化原位直接电解制氢海试项目、世界领先的智能电网等集中展示，催生着一个个绿色能源发展新场景。

全方位加强新能源国际合作

弗朗西斯科·拉·卡梅拉说，去年全球可再生能源新增装机容量达473吉瓦，这是有史以来最大增幅，但仍低于所需增量的一半。

“为实现‘可再生能源3倍’目标，扩大融资、加深国际合作至关重要。”弗朗西斯科·拉·卡梅拉表示。

墨西哥驻华大使赫苏斯·施雅德在致辞中说，中国是世界上最大的能源生产国，也处在清洁能源技术的最前沿，为世界树立了典范，希望通过此次论坛，深化墨中两国的发展和合作，找到长期发展的合作机会。

“我国可再生能源累计装机规模占到了全球的40%左右，出口的风电光伏产品助力其他国家碳减排量达到8.1亿吨。”国家能源局总经济师鲁俊岭说，要强化能源国际合作，加强与各国在风光氢储智慧能源等领域的合作，大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，积极拓展能源多元化的合作新局面。

哥伦比亚驻华大使塞尔希奥·卡夫雷拉说：“在哥伦比亚，有很多中国企业正在帮助我们建设风能、太阳能发电设施。我们对与中国的合作寄予厚望，中国是一个在绿色能源开发方面十分有潜力的国家，也是一个很好的合作伙伴。”

今年7月，来自印度尼西亚两个产煤大省的访问团来到山西，在位于太原市清徐县的美锦能源集团有限公司参观氢能重卡。利用焦炉煤气制备的高纯度氢气，可以为钢铁、焦炭、水泥等大宗产品建立更加清洁的运输模式。印度尼西亚南苏门答腊省能源矿产资源局局长亨德里安沙·苏帕维·迈因说：“我在印尼开电动车非常熟练，我们省正在引进氢能汽车，希望有一天我也有机会开氢能重卡。”

论坛期间，山西面向全球发布了19个科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目，邀请国内外高校、科研机构、科技领军企业优秀团队踊跃揭榜。山西省地质勘查局分别与巴西地质调查局、古巴地质调查局、中国地质大学（武汉）签订战略合作协议，持续深化在矿产资源勘探开发、能源绿色低碳发展等领域的务实合作。山西省安装集团股份有限公司与津巴布韦至胜绿能有限公司500兆瓦光伏项目等23个重点项目现场签约，总投资额194.71亿元，涉及新能源、高端装备制造等多个绿色低碳产业领域。

能源低碳发展关乎人类未来。本届论坛进一步凝聚起全球推动可持续发展、构建人类命运共同体的广泛共识，为能源转型提供澎湃动力，助力建设清洁美丽世界。

（记者赵东辉 梁晓飞 王劲玉）

新华社太原9月12日电

(责编：王震、陈键)

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