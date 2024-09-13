原标题：从社区到国际大舞台 我爱我家以服务与责任共筑幸福生活圈

9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会召开。本次服贸会以“全球服务，互惠共享”为主题，在去年参展取得良好效果的基础上，我爱我家再次应邀参展，本次参展主题是“从社区服务到国际化”，创新产品与服务理念得到组委会和现场观众的高度评价。

助力打造“一刻钟便民生活服务圈”

社区是城市的细胞，是居民生活的核心场景之一。我爱我家24年的发展与社区共生共建，扎根社区服务社区，成为社会治理、社区友好的典范。特别是近年来深耕社区，依托于门店与专业的经纪人，积极参与政府提出的“一刻钟便民生活服务圈”建设。

我爱我家与重点社区签订共建协议，全面融入社区治理；依托庞大的线下门店网络，我爱我家为社区居民提供多元化、多层次的便民服务，包括打印送到家、磨刀送到家、蟑螂到家除、空房设施到家检查等“六大到家便民服务”，解决老年人、上班族的服务痛点，覆盖1000个重点社区，日均服务超过2000人次；定期组织志愿者团队开展环保、助老、助学等活动；我爱我家还关注全民健康，与京东健康已举办5次“健康大讲堂”，场均观看人数超过15000人，发起“健型计划”活动，与500多个社区共同打造“体育运动圈”和“便民服务圈”，场均参与人数超过200人，打造社区居民的“幸福生活圈”；我爱我家也积极搭建乡村振兴与城市社区链接开展生动实践，帮助乡村地区提升居住环境，同时也将乡村的特色产品和服务引入到城市社区，架设连接乡村与城市社区的桥梁。

打造高效便捷服务新体验

我爱我家提出了“激发每个人、每个家庭、每个城市对于家的更美好向往”的品牌使命，提供“待客如己”的服务，帮助消费者“住进每一种生活”，在每一次和消费者接触中传递温暖、朝气、真挚、专业的品牌形象，不断延伸服务广度、提升服务宽度、挖掘服务深度，展现出了卓越的服务引领能力。

我爱我家打通服务壁垒，与业之峰等装修领域头部公司进行合作，探索二手房买卖业务和装修业务之间的协同合作业务模式；推出“爱家帮帮选”社区服务平台，通过极致高效的“人货场”，为居民提供购物、家政、维修等延伸服务；洞察消费者通勤需求痛点，利用“AI算法+海量房源大数据”，我爱我家相寓推出“双人通勤租房”服务功能……通过一系列的服务强化，打造高效、便捷、极致的居住新体验。

服务无界共成长

我爱我家始终以国际化视野审视行业发展，借鉴国际通行的管理标准与服务方式，提出了门店管理7S标准，为客户提供洽谈、活动、休息的“好客之家”；公司持续推进“大数据”“人工智能”等国际前沿的数字化技术在房地产经纪领域的应用，以技术提升培训效率，赋能经纪人成长，也不断提升交易服务的效率与安全；先后与京东、阿里等企业建立合作关系，共同探索房产经纪服务与电商、物流、社区健康、智慧教育等领域的深度融合。

从深耕社区到引领行业品质标杆，再到站上服贸会的国际舞台，我爱我家始终以服务与责任为核心，致力于打造一个幸福生活的朋友圈、社区圈、生态圈，打造房产经纪行业服务品质的一张“中国名片”。

我爱我家负责人表示：“服贸会是全球服务行业的重要交流平台，作为一家房地产经纪服务企业，我们参与住房“以旧换新”活动，通过为居民出售二手住房和购买新房搭建‘桥梁’，与此同时，我们也将举办了丰富多彩的讲座、咨询、抽奖等活动，帮助老百姓去实现‘住有所居’‘住有宜居’，希望通过服贸会，我们可以与国内外企业展开交流合作，分享优秀经验，推广创新服务。”

(责编：董童、李源)

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