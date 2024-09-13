原标题：红色江岸 七十潮涌 中国联通与中国一重携手绘就“智造”新蓝图

联通5G专网助力一重工厂智能升级

“制造业规模、外汇储备稳居世界第一。”二十大报告中的这句话，包含着对以中国一重为代表的一批具有历史底蕴的老牌工业企业所做贡献的认可。报告中的另一个重点“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”则为中国制造锚定了高端化迈进、智能化升级、绿色化转型的更高目标，也是中国联通与中国一重携手并进、双向赋能的具体实践。

随着科技的进步和数字化的浪潮，一重对生产计划制定、生产作业派工、生产状态实时监控、生产异常快速反应及处理核心业务活动有效管控的需求不断加大。如何推动生产过程精细化，降低生产成本、提升产品质量、提高生产和按时交货水平成为当务之急。中国联通通过5G专网体系实现一总部多基地组网、无线网络延伸至生产产线网和装备远控及运维，以“1+3”模式实现生产场景多元网络融合，工业PON网络以安全可靠的一体化网络实现各环节基础信息采集。此外，多制式无线专网实现海量低吞吐量终端设备的低成本接入，无源物联PIoT以极低功耗对生产物料等资产进行盘点管理。

5G+智慧工厂助力传统产业焕发新活力

在一重集团富区，中国联通助力打造一重龙申智慧工厂平台，建设双碳监管、数据采集、综合管理的3大业务集成系统，构成了可定义、可组合的高效、节能、绿色、环保、安全的智慧园区。

通过对碳排放数据的监测、汇总、分析和报告，为园区实时监管企业的碳排放量提供数据基础；并采用统一技术规范、标准采集物联网数据，消除“信息孤岛”，全面准确及时获取各类数据，保障数据的可靠与有效。

智慧工厂平台汇聚园区数字化管理信息、环境监控、安防监控、门禁系统、智能仓储、物流管理等功能，形成园区管理、公共安全、应急管理等管理领域的信息化体系，实现园区规划和园区基础设施管理的数字化、精准化，推动行政效能和园区管理水平大幅提升。

5G+应用“组合拳”巧解工厂难题

当前，中国联通与中国一重的合作正在向更紧密、更深入、更高层次发展，对于生产车间的痛点问题，中国联通正以更充分的解决方案为其提供服务——

工欲善其事，必先利其器。刀具是机床的灵魂，对刀具状态进行监测和预测,对于车间提质增效有着重要意义。针对一重车间的刀具监测痛点，中国联通将通过高精度三轴加速度传感器和电流传感器等建立刀具监测系统，对刀具使用情况和磨损状况进行实时监测和预测性维护。将刀具监测系统与机床控制系统进行打通，使用高性能控制器迅速检测到异常振动信号，并及时发出警报，将系统与设备的控制系统相连，实现设备紧急停机，确保安全性。

在生产车间，巡检工作是安全生产的最后一道防线，中国联通项目团队正在为一重打造智慧巡检管理平台。该平台由设备层、支撑层和业务层组成，其中，设备层是由智能头盔、MR眼镜、无线通讯网络、集控室服务器等组成；支撑层是由多媒体通讯平台、视频监控平台、地理信息平台和数据接入平台组成；业务层主要由生产设备巡检、现场作业指导、专家远程问诊和安全督查模块组成。平台建成后，巡检人员戴上MR眼镜就能在生产环境中进行巡检，其眼前的机器设备上会自动浮现出该设备当前的运行数据。巡检员如果发现异常，可以通过眼镜进行情况记录，并完成问题上报。现场作业人员也可以佩戴MR眼镜登陆系统后可获取设备详细操作流程，系统将自动派发当前作业任务信息，提供设备数据和相关辅助信息,辅助现场人员安全作业，并为数字化车间各生产环节提供远程专家诊断能力。技术专家可通过平台获取现场数据和设备信息，在管理侧也可以通过平台查看作业任务分布。

70年砥砺初心，70年彰显担当；70年步履铿锵，70年铸就辉煌。如今，在数智技术加持下，中国一重的制造能力已经达到了国际先进水平，实现了从“跟跑”向“并跑”“领跑”的重大转变。未来，中国联通与中国一重将继续携手致力产业报国、实业强国，绘就“智造”新蓝图。

(责编：董童、李源)

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