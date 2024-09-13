原标题：大模型重构产业数字引擎 智能体加速产业智能升级

在9月12日开幕的2024年中国国际服务贸易交易会“数字贸易发展趋势和前沿论坛”上，百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程研究中心副主任吴甜表示，人工智能大模型具备了足够强的通用性，展现出思考与规划能力，将重构产业数字引擎。基于大模型基础构建的智能体，能够在应用场景中处理更加复杂的任务，正助力产业AI应用的爆发，催生显著的商业价值。

在论坛主题演讲中，吴甜表示，大模型已经成为人工智能主流的发展方向。百度基于多年来在人工智能技术的积累推出的知识增强大语言模型文心一言，知识增强作为其核心技术，保障了模型能够灵活运用所储备完整知识体系，产出更准确、有价值的内容，为用户提供实质性的帮助。文心智能体在基础模型之上进一步进行思考增强训练，构建了思考模型，具备更强的理解、规划、反思与进化能力，能根据各类需求场景自主调用工具解决问题。

现场，吴甜演示了创作智能体、代码智能体、图像生成智能体等多个智能体应用。比如，创作方面，让文心一言写一个大模型在国际贸易领域的应用分析报告提纲，创作智能体需要先思考拆解用户的实际意图，然后根据拆解后的执行需要自主调用创作思路工具、联网搜索工具和大纲工具等，最终生成一份有层次、有逻辑、专业全面的报告提纲。代码方面，代码智能体能够辅助使用者完成整个系统级代码的书写，包括代码架构设计、代码生成、代码执行等。

文心一言目前用户规模已破3亿，文心大模型日均调用次数超6亿，日均处理Tokens文本约1万亿。文心大模型已累计生成70亿行代码、创作5.9亿篇文章、编撰百万篇专业研报、解答了1.7亿学习问题，辅助1.3亿人次工作等。

论坛上，吴甜还表示，随着基础模型的日益强大，开发应用也越来越简单，智能体是最有前景的 AI 应用发展方向。

在产业实践中，以企业服务场景为例，基于文心大模型开发的百度商家智能体，通过双端理解、知识积累和需求激发等技术，企业可以做到针对潜在用户问题的专业解答和深度沟通，做到随时在线，100%响应。数据显示，目前商家智能体每天提供的专业回答数量已经超过250万。对单个用户来说，深度的交流成为了现实，最高对话轮数达到288轮。

在电商直播行业，针对成本高、时间受限、质量不稳定等难题，依托于大模型的智能体技术，可以灵动生成数字人直播智能体。百度的电商数字人直播“慧播星”5分钟就能生成一个带货智能体，不仅可以7×24小时在线，帮助商家降低80%的运营成本，而且能做到高质量、稳定可控，优质回答转化率提升75%。商业价值的背后是数字人直播智能体基于文心大模型带来的直播脚本生成、直播问答和智能控场等技术能力的提升。

未来，各行各业都可以依据自己的场景和特有经验、规范、数据等等，生产各种智能体，形成庞大生态。

技术变革推动应用创新，应用爆发创造商业价值，商业生态的的形成反过来进一步促进技术的迭代，大模型已经形成了技术、应用和商业的正向循环，智能体正助力重构产业数字引擎。未来，还将会有更多的行业和应用场景依托大模型智能体技术，带来更多的创新。

(责编：董童、李源)

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