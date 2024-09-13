新华社北京9月13日电（记者吉宁、魏玉坤）面对严峻复杂的外部环境，中国服务贸易保持稳健发展势头。2024年服贸会的服务贸易发展论坛上发布了《中国服务贸易发展报告2023》，去年中国服务进出口总额达9331.2亿美元，同比增长4.9%。

商务部牵头编制的《中国服务贸易发展报告2023》显示，中国服务贸易创新发展迈出新步伐、规模稳步提升、结构持续优化、区域发展更加协调、国际合作持续深化，成为培育外贸发展新动能、推动经济高质量发展的重要力量。

近年来，我国耕耘深化改革“试验田”，建设更高水平开放型经济新体制。党的二十届三中全会明确提出“创新提升服务贸易”，国务院办公厅正式发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，商务部发布实施了全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单。国家服务业扩大开放综合试点示范在科技、电信、文旅、金融等13个行业领域，已累计推出试点举措1300余项。

商务部部长助理唐文弘表示，今年上半年，我国服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元人民币，同比增长14%。服务进出口、出口、进口都实现两位数增长。“总体来看，全年服务贸易发展将稳中向好，服务贸易结构将持续优化。”

(责编：袁勃、赵欣悦)

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