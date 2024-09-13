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2024服贸会丨第三届世界前沿科技大会在京发布十项主推技术成果

2024年09月13日19:20 | 来源：新华网
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新华社北京9月13日电（记者董雪）作为2024年中国国际服务贸易交易会期间举办的主题论坛之一，第三届世界前沿科技大会13日在北京开幕。大会发布了全球海上卫星救助系统、超薄智能移动微信通信系统、耐高温消防灭火机器人等十项主推技术成果，并举办多场项目揭牌、合作签约仪式。

此次大会由中国国际科技促进会、首都会展集团主办，以“科技创造美好未来”为主题，聚焦世界前沿科技，致力于推动世界科学技术交流与合作，培育新兴科技产业，促进科技成果转化，吸引多国专家学者、政府机构代表、国际组织和社团机构代表及国际友好人士等参会。

中国国际科技促进会会长段洣毅表示，此次大会为期三天，与会嘉宾将就前沿科技作系列报告，希望各个国家和地区学者和行业代表能够深入交流，聚焦人类共同面临的重大问题，共同分享前沿科技最新进展，努力推动前沿科技成果对实体经济产生积极并持续的影响。

北京市人大常委会副主任于军表示，北京始终走在科技创新前沿。数据显示，北京位居全球“自然指数—科研城市2023”排名榜首，并连续两年在“国际科技创新中心指数”排名中位列全球第三。希望与会嘉宾以大会为契机，把握前沿科技发展的脉搏，进行开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，携手构建全球科技共同体。

“不同国家政治、文化、经济和发展背景不同，但都期盼走和平发展之路，中国提出的共建‘一带一路’倡议正是这样一条道路。”摩洛哥创新和技术转移基金会主席穆斯塔法表示，中国是摩洛哥和广大阿拉伯国家重要的合作伙伴，希望借助共建“一带一路”契机，加强双方在科技、教育、物流、金融等多领域务实合作。

此次大会还举行了区域创新与标准化合作组织揭牌仪式、“一带一路”科创联盟与世界前沿科技大会合作签约仪式等多场活动。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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