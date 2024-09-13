新华社乌鲁木齐9月13日电（记者顾煜）记者13日从新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室获悉，我国海拔最高的人工影响天气观测平台——中昆仑山顶人工影响天气云水资源综合观测系统平台，已顺利完成一期建设并投入试运行，标志着新疆在人工影响天气与云水资源开发利用领域达到了新的高度。

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室负责人严建昌介绍，项目一期总投资超过800万元，经过精心规划与施工，于2024年8月30日在昆仑山黑石北湖附近的海拔5287.71米的高地上落成，创造了我国高海拔云水资源观测的新纪录。

记者了解到，该平台整合了多要素地面气象监测、无人机高空探测系统、先进的云冰微物理研究、气溶胶激光雷达探测、云冰水动态监测、高性能激光雷达、高清视频成像技术以及北斗卫星通讯系统，加之可靠的太阳能供电系统，形成了一套完整的天空地一体化监测网络。

“这些技术的集成应用，对于精准捕捉云层动态、优化人工增雨（雪）作业、评估气候变化影响及探索极端环境下生态系统适应性策略等，具有很大的科研价值和实际应用潜力。”严建昌说，作为昆仑山系唯一的云水资源综合科学考察平台，它不仅对新疆乃至整个西北地区的水资源安全、农业灌溉、防灾减灾等具有重要指导意义，更对全球气候变化研究和生态环境保护提供了宝贵的第一手资料。

此外，新疆空中云水资源开发利用潜力巨大，平台的建立也将有力推动新疆在人工影响天气技术、气候变化研究、水资源管理等领域的创新能力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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