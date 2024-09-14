原标题：高通钱堃：创新是服务贸易企业实现可持续发展、保持竞争优势的基石

9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会在国家会议中心和首钢园区举办，年度主题为“全球服务，互惠共享”。作为今年服贸会13场主题论坛之一的“服务贸易发展论坛”，于9月13日上午在国家会议中心成功举办。论坛由国务院发展研究中心、北京市商务局、中国服务贸易协会、中国发展出版社主办，会议以“进一步全面深化改革，推动服务贸易高质量发展”为主题，邀请来政府、国际组织、智库、中外企业等各领域的嘉宾，共同探索服务贸易开放、合作、创新发展等话题。

高通公司全球高级副总裁钱堃受邀参与论坛，并发表了题为《知识产权护航创新，持续助力服务贸易开放发展》的主题演讲。钱堃深入分析了新时期创新与知识产权保护对服务贸易发展的重要性；同时他也阐述了创新对于企业竞争力的重要性，并以高通公司为例，说明了知识产权保护对于企业创新的促进作用。

高通公司全球高级副总裁钱堃在“服务贸易发展论坛”上发表演讲。

他在演讲中表示，创新是一切产品、服务与业态可持续发展的底色和基础，而知识产权保护在推动服务贸易制度性开放、推进重点领域创新发展以及拓展国际市场布局等方面的作用正变得越来越重要。创新与知识产权将与服务贸易更加紧密地结合，知识产权保护对服务贸易开放发展的保障作用也将更加突出，这将是未来服务贸易进一步开放发展的必然趋势。

在服务贸易领域，创新是企业提升竞争力的核心驱动力。通过不断创新，企业能够开发出新技术、新服务和新服务业态，从而赢得市场的持续认可和信赖。作为服务贸易的实践者和知识产权保护的受益者，高通将与合作伙伴紧密合作，积极推动中国产业生态创新，并且助力各行业合作伙伴开拓国内外市场，为中国的创新驱动发展战略注入活力，共同推动服务贸易的高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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