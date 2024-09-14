原标题：科技助力反诈！联通在线亮相国家网络安全宣传周

2024年国家网络安全宣传周将于9月9日至15日在全国范围举办，开幕式等重要活动在广东省广州市举行。2024年国家网络安全宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，举办开幕式、网络安全技术高峰论坛主论坛暨粤港澳大湾区网络安全大会、网络安全博览会，集中发布一系列网络安全领域重要成果。联通在线作为中国联通旗下面向公众市场、家庭市场及商企领域个人消费市场的产品型科技型子公司，携自主研发的联通安全管家产品及元景警务大模型亮相展会现场，通过内容讲解、视频演示、实时互动等方式，向与会者展示在网络安全领域的最新成果与创新实力。

联通安全管家亮相中国展台，吸引众多观众驻足。联通安全管家是一款由联通在线围绕个人和家庭的通话、短信、上网等场景，打造的涉诈识别、智能处置、防诈骗、防骚扰产品，覆盖了公众用户在通话、短信、上网等场景，旨在满足用户防骚扰、诈骗需求。联通在线基于工信部官方数据、联通骚扰号码库和互联网数据，结合传统识别模型和元景大模型应用能力，致力于提升通话、短信和上网信息的处置能力，为用户提供骚扰电话和短信防护、反诈提醒、亲情守护、手机上网守护和宽带上网守护等功能。截至2024年9月，联通安全管家累计服务用户已超过1亿户，年内共计拦截骚扰疑似诈骗电话20亿次，累计识别话务超过30亿次，反诈提醒的平均有效提醒率超过了70%。极大增强风险检测和反诈处置能力，提升广大用户的全场景安全守护能力。

元景警务大模型成为中国联通展台的一大亮点。元景警务大模型是联通在线基于联通元景底座大模型，面向电信网络诈骗案件侦查破案全生命周期自主研发的警务行业大模型。该模型基于元景底座大模型能力，融合大数据、智能体和最前沿的大模型技术，建立了从侦查、研判、处置到复盘的全自动化流程，通过推动AI技术与公安行业深度融合，日均处理案件数据量达到2000件以上，为加强防范电信网络诈骗，贡献更多联通力量。

除了现场展示的成果外，针对层出不穷的电信诈骗新花样，联通在线不断进行场景深挖和技术研发，基于深度学习算法、联通元景大模型、大数据技术与音视频多维特征识别检测技术，打造具备多模态伪造内容检测功能的反诈大模型系统和端侧检测技术，实现对深度伪造多模态风险内容和行为的智能检测、预警和治理等功能。利用智能手机、平板电脑、笔记本电脑等终端设备的NPU和CPU计算能力，开发出一种可实现高识别率、低误报率的实时图像视频AI换脸检测技术，将原本集中在服务器上的分析任务分散到各种分布式终端上，提高模型准确性的同时实现了模型的轻量化设计，便于技术的大规模应用和推广。基于这些能力，联通在线成功入选2024年度工信部《生成式人工智能服务安全保护关键技术研究》揭榜单位，打造的《深度伪造监测及反电信互联网诈骗大模型系统》项目入选2024年度中国信通院“人工智能+电信业”领航先锋案例。

在线公司将发挥自身优势，积极探索前沿技术，打造更多防范电信网络诈骗的产品和服务，提升公众对于网络诈骗的预防预警能力，致力于为用户安全筑起坚固防线，为网络安全事业的稳健前行贡献联通力量。

(责编：董童、李源)

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