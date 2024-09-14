原标题：睿智乐龄齐守护·金融为民谱新篇 中国太保“消保县域行”走进广州江南中街

为贯彻落实国家金融监督管理总局“金融教育宣传月”有关部署，坚持以人民为中心的价值取向，推动金融教育直达基层群众，9月11日，中国太保旗下中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险广东分公司联合广州市海珠区江南中街道办事处、江南中街公共卫生委员会等基层政府单位，以“睿智乐龄齐守护·金融为民谱新篇”为主题，携手广东正和银行保险消费者权益保护中心、医疗养老机构、律师事务所等社会各界力量，为社区居民宣传金融惠民利民举措，普及反诈防非常识和理性投资知识，并提供健康养老、法律咨询等多元化服务，以有温度、有态度的太保服务，“携爱童行，情暖夕阳”。中国太保集团党委副书记、工会主席周丽贇受邀出席。

金融教宣有益有趣 消保理念入脑入心

“又能看表演，又能看医生，又能学反诈拿奖品，你们这些活动得多来点呀！”“前几天就听街道通知说家门口就有活动，特地带上孙子一起来体验一下，活动有趣又有益，他玩得可高兴了！”……现场人潮涌动、热闹非凡，群众纷纷驻足观看乐在其中，对活动赞不绝口。中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险广东分公司共同聚焦“一老一少一新”等重点群体，结合文化风俗创新活动形式，通过迎中秋猜灯谜、粤曲表演、迷宫游戏等老百姓喜闻乐见的形式，用通俗易懂的语言、鲜活的案例，普及金融消费者八大基本权利、个人金融信息保护、防范金融诈骗等知识，让金融知识宣传更接地气、更易接受、更入人心；推出“金融教育宣传活动之反诈口号全民赛”，通过“线上+线下”有奖征集创意标语，进一步让反诈知识深入人心，形成全民反诈的良好氛围，不断提高人民群众的金融素养和风险防范意识。

做好“关键小事” 做优“暖心实事”

为有效解决社区内老人和儿童的急难愁盼，在江南中街道党工委、街道办事处、公共卫生委员会联合指导下，江南中街道联合社会各界力量，成立了“幸福社区合伙人”，为辖区老年人和儿童开展慈善帮扶、医疗康复、金融教育、法律咨询、居家养老等志愿服务。中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险广东分公司收到江南中街道颁发的“感谢状”，对中国太保加入“幸福社区合伙人”项目，持续开展金融知识教育宣传进社区，积极推动公益服务资源进社区，在关爱老年人和儿童成长方面的突出贡献，表示肯定和认可。

“党建+消保”深融互促 打造为民服务新实践

中国太保持续探索“党建+消保”融合新模式，中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险广东分公司发挥一体化资源协同优势，将消保融入基层社会治理，在金融教宣、纠纷多元化解、特色客户服务等方面获得了属地监管、行业和客户的高度认可，连续两年成功创建中国太保“消保示范区”。自2022年以来，中国太保广东分支机构组建了一支覆盖全辖20个地市345人的“党员消保先锋队”，充分发挥党员先锋引领作用，不断将金融消保为民服务落实落细。活动现场，周丽贇向中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险广东分公司分别授予“党员消保先锋队”队旗，进一步激励党员先锋以旗为荣，勇担使命、昂首奋进，把金融消保推进县域地区、带进千家万户，传递到乡村、社区各个角落。

“金融教育宣传月”期间，中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险广东分公司将持续推进“担当新使命 消保县域行”系列活动，预计在增城石滩镇、梅州西阳镇龙岗村、肇庆怀集县、清远连山、佛山南海狮山镇等县域级地区落地超百场金融教育宣传活动。

接下来，中国太保将继续与政府部门联动、与社会各界携手，持续扩大金融教育活动的影响力、加大下沉力度，以独特的形式和丰富的内容掀起学习金融知识的热潮，为构建和谐稳定的金融环境贡献太保力量！

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经