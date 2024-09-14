原标题：亚美尼亚首次发行银联卡

9月14日，银联国际宣布，已与亚美尼亚农业互助银行（ACBA）合作发行银联锦绣中华卡，为当地居民本地、跨境和来华提供便捷支付体验。至此，境外已有82个国家和地区发行银联卡，累计发行规模突破2.4亿张。

作为重要金融基础设施和领先国际卡组织，银联国际近年来积极服务共建“一带一路”倡议，提升跨境支付服务能力，助力中外经贸合作和人员往来。目前，超80%的“一带一路”共建国家和地区已支持使用银联卡和银联移动支付产品，累计覆盖超2000万家线上线下商户。其中55个国家本地发行近1.9亿张银联卡。同时，银联国际与这些国家的央行、本地转接网和本地支付网络在金融支付标准、双品牌卡和网络互联互通等领域积极合作，为当地支付产业提供“中国方案”，助力产业转型升级。

亚美尼亚是首批响应和参与共建“一带一路”倡议的国家之一，当地近半数商户POS和大批ATM终端已开通支持银联卡。随着两国互免签证并计划开通直航，预计双向人员往来将进一步深化。顺应这一趋势，银联国际与亚美尼亚农业互助银行在当地合作发行银联卡。这张卡片可在包括中国在内的183个国家和地区便捷使用，同时支持闪付功能，将大幅提升当地居民跨境支付体验。这一卡片还搭载了锦绣中华权益，持卡人在中国境内使用可享笔笔消费1%返现，以及机场礼遇、交通出行、热门景点、文化艺术和特色美食等五类精选商户权益。

近年来，银联受理网络已逐步延伸至全球183个国家和地区。在此基础上，越来越多境外居民开始申请、使用银联卡，仅上半年，境外即新增发行银联卡近千万张。银联还为外籍来华人员创新推出锦绣中华卡主题卡产品，中国港澳、新加坡、韩国、蒙古国、泰国、新西兰、沙特阿拉伯和乌兹别克斯坦等地已有多家主流机构落地或计划发行。

(责编：董童、李源)

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