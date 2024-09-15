新华社北京9月14日电（记者潘洁）针对美国贸易代表办公室当地时间9月13日就对华301关税最终措施发布公告，宣布将提高部分中国商品的301关税，中国贸促会新闻发言人14日表示，中国工商界对此坚决反对。

这位发言人谈到，中国电动汽车、锂电池、光伏电池等相关行业企业在相互尊重、平等互利基础上与包括美国相关企业在内的各国工商界深入合作，持续开展技术创新，积极推动产业链供应链国际合作，助力全球绿色低碳发展。

近期，中国贸促会组织中国企业家代表团成功访问美国，与美国工商界进行广泛深入交流，双方一致呼吁尊重市场原则和契约精神，反对贸易保护主义，维护两国企业利益和全球产业链供应链安全稳定畅通。

“然而美方继续坚持错误做法，无视中美工商界反对加征关税意见，拒绝履行美国在世贸组织作出的关税减让承诺。这种明显违背世贸规则的单边主义措施将严重影响中美相关产业长期稳定合作的信心，对全球产业链供应链合作带来不利影响。中国工商界对此表示坚决反对。”这位发言人说。

中国贸促会、中国国际商会一贯倡导各国工商界携手合作，再次呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，立即停止错误做法，坚决维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。中美业界应加强交流合作，通过磋商对话化解纠纷矛盾，实现互利共赢，推动世界经济发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经