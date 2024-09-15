绿色低碳 共享未来——从2024年服贸会感受绿色发展新脉动
新华社北京9月14日电 题：绿色低碳 共享未来——从2024年服贸会感受绿色发展新脉动
新华社记者胡璐、温馨、田晨旭
从2024年中国国际服务贸易交易会首钢园西登录厅入口进入，首先映入眼帘的是高耸的现代化钢铁高炉。这里作为今年服贸会首钢园区的1号馆对外展出。
曾经，这是首钢的现代化大型高炉，在铁水飞溅中为行业进步、社会发展做出贡献。如今，经过改造升级，成为了首钢国际会展中心会展综合体。
展在高炉里，高炉也是展。在2024年服贸会上，从首钢园钢铁高炉转型升级为举办环境服务等专题展的重要场馆，到全球参展商带来的绿色服务、技术、商业模式等前沿成果，都向我们传递着服务业和服务贸易绿色发展的新趋势。
在首钢国际会展中心，参展的安徽丰原集团有限公司带来了用秸秆等做出的各式餐盘、一次性纸杯等。
“这些物品都是以农作物秸秆为原料，利用特殊的技术加工成聚乳酸制成的。相比传统石油基材料，碳排放少，且具有无毒、可降解等特性。”该公司市场部副部长钟鑫说，随着技术的提升，这项技术的生产成本已经明显下降，且应用范围不断扩大。除了餐盘、纸杯等，还可以研发加工成衣服、可降解农地膜等。
钟鑫告诉记者，这是该公司第二次参加服贸会。“前来咨询合作的公司越来越多，这让我们更加感觉到未来绿色发展的趋势。”
走进北京朝阳环境集团有限公司的展台，一个大沙盘引来观展人士的关注。据公司副总经理陈若哲介绍，沙盘展现的是公司建设运营的北京市朝阳循环经济产业园，其中囊括了清洁焚烧中心、餐厨废弃物处理厂、建筑废弃物资源化利用中心等设施，可以实现多来源、多种类、大规模城市废弃物的协同处理，日处理能力超过8000吨。
“我们在园区内建立了资源循环利用链条，如建筑垃圾经过处理后可以制作为透水砖、路基材料等再生建材，厨余垃圾的渗沥液经过处理可以化为中水，而垃圾焚烧则可以产生电能。园区每年通过垃圾焚烧可产生上网电量2.5亿度。”陈若哲表示。
北京朝阳环境集团有限公司总经理高孟龙说，朝阳循环经济产业园在建设之前是一处居民丢弃垃圾的荒地。自2002年该集团在此建设北京第一家实现全密闭作业的大型卫生填埋场以来，多座现代化、绿色化的垃圾处理设施逐步建成，让这座园区从过去的“脏乱差”变成了“变废为宝”的产业园。“我们希望通过服贸会这个平台与同行们在无废城市建设、垃圾资源化利用等方面充分交流，共同探索城市发展绿色转型的实践路径。”
瑞士空气净化信息科技企业IQAir今年首次参展服贸会。该企业通过空气质量大数据、空气污染控制和数据可视化，展示了智慧全景空气质量解决方案。
“我们公司正在使用最新的技术和电机，确保设备高效运行，并利用空气质量传感器，减少空气净化设备在不需要的时候运行造成的资源浪费，从而达到节能减排、节约能源的效果。”IQAir全球首席执行官弗兰克·克利斯提·哈姆说。
他表示，希望通过服贸会，将该企业在全球积累的专业经验知识应用到中国市场，服务于中国消费者，“这是一个巨大的机遇”。
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