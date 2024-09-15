2024服贸会丨标准合作促进服务贸易进一步发展——来自第八届中国服务贸易标准化论坛的声音
新华社北京9月14日电 题：标准合作促进服务贸易进一步发展——来自第八届中国服务贸易标准化论坛的声音
新华社记者叶昊鸣、朱超
作为2024年服贸会主题论坛之一，第八届中国服务贸易标准化论坛9月14日在北京国家会议中心举行。聚焦“科技创新赋能服务经济 标准合作促进贸易发展”这一主题，多位与会嘉宾分享了观点，并进行了深入讨论。
服务贸易对经济社会发展具有重要作用。随着近些年国际服务贸易的快速发展，服务业和服务贸易的标准化，已经成为国际经贸合作的重要领域。
“新形势对我国服务贸易的适应性与韧性、国际化与标准化水平提出了更高要求。”中国国际贸易促进委员会法律事务部副部长沈文表示，需加强服务标准化的前瞻研究和顶层设计，强化服务标准的研制供给和实施应用。
服务标准化规则在企业、消费者、经济发展、国际合作等多个方面持续发挥着重要作用。当前，在数字经济条件下，服务贸易数字化趋势明显，电子商务、数字服务等新兴领域也日益成为服务领域标准化的关注重点。
商务部服务贸易和商贸服务业司副司长王波说，2023年以来，商务部成立了包括数字贸易、管理咨询等在内的多个标准化技术委员会，并大力推进有关领域国家标准和行业标准的制修订工作。
近些年来，我国服务贸易规模稳步扩大，结构持续优化，国际竞争力不断增强。数据显示，2012年至2023年，以美元统计，我国服务贸易年均增速达6.2%，高于全球平均增速和我国同期货物贸易增速；目前，我国知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重提升至41.4%，其中，知识密集型服务出口占比提升至57.5%，出口竞争力和“含金量”都不断提高。
国际标准化组织（ISO）主席曹诚焕在视频演讲中肯定了中国在管理咨询、旅游国际标准化方面的成绩，呼吁贸易发展与标准合作。
标准是经济活动和社会发展的重要技术支撑，如何更好推动我国服务贸易的标准化？王波表示，商务部将继续推动服务领域标准制定，持续打造国际交流合作平台，以提升服务贸易标准化水平为抓手，大力推动服务贸易高质量发展。
“未来中标协将进一步发挥行业组织、专业团体的独特优势，整合各方资源，深入开展标准化研究，为服务贸易高质量发展提供标准支撑。”中国标准化协会秘书长张秀春说。
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