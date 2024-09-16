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交通银行北京市分行打造贸易金融特色 助力高水平开放

2024年09月16日09:27 | 来源：北京日报客户端
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原标题：交通银行北京市分行打造贸易金融特色 助力高水平开放

　　9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下称“2024年服贸会”）在京开幕。交通银行以本次服贸会为契机，在综合展区围绕助力高水平开放措施亮点设置专区，以专业跨境金融产品、高质量跨境金融服务提升市场主体便利度。

　　交行北京市分行作为交通银行在首都的分行，充分发挥综合化、专业化优势，把握制度型开放机遇，持续通过政策宣讲、系统优化、加大资源配置等方式，助力跨境贸易和投融资便利化提质增效、推动“两区”建设落地见效。

　　在促进跨境贸易投资便利化方面，交行北京市分行作为北京首批跨境贸易高水平开放试点银行，积极开展跨境贸易投资高水平开放试点业务，为多家优质企业开展便利化业务。通过简化优质企业单据审核，交通银行“EASY汇”等线上产品组合，有效提高跨境结算效率和资金使用效率，减少企业人力成本，使更多企业充分享受“越合规、越便利”的政策红利。

　　在提升支付便利性方面，交行北京市分行聚焦重点领域支付堵点和卡点，积极落实外籍来华人员用汇便利化政策，加快优化涉外支付服务体系，今年上半年，在外籍人员常住酒店增设16家外币代兑机构，并通过加大外币兑换机具布放、加强人员培训等，有效提升外币兑换和现金服务水平。同时，不断创新产品、完善服务，围绕外籍人员短期来华和长期在华工作生活需求，通过配备涉外窗口和外语专员、双语翻译机、建立特殊业务快速处置机制等措施，不断完善服务场景、优化办理材料、精简业务流程，为客户提供全面、专业、便捷的特色金融服务和跨境金融支持。

　　在提升跨境人民币业务便利化服务水平方面，交行北京市分行通过宣讲汇率避险，进一步推动企业树立本币优先意识。同时，积极向北京地区市场利率定价自律机制推荐优质诚信企业，推行电子渠道办理，提升跨境支付结算便利度，为企业提供更加高效、便捷的金融服务，为稳慎扎实推进人民币国际化贡献交行力量。

　　下一步，交行北京市分行将继续践行国有大行首都分行担当，持续深化场景建设，以高效、便捷的金融产品服务实体经济，满足市场主体跨境业务多方面需求。

(责编：曹淼、李源)
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