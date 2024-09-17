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区域协调发展迈向高水平

——新中国75年经济社会发展成就系列报告之九发布

2024年09月17日08:38 | 来源：光明日报
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国家统计局9月13日发布了新中国75年经济社会发展成就系列报告之九。党的十八大以来，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等一系列重大区域战略稳步推进，区域板块之间融合互动，发展均衡性逐步增强，形成了协调发展新格局。

科学统筹，区域协调发展取得巨大成就。新中国成立75年来，我国经济社会发生了翻天覆地的变化，在各项区域发展战略推动下，构建了主体功能明确、优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系，区域协调发展整体效能稳步提升。

蹄疾步稳，京津冀协同发展取得积极成效，经济发展量增质升。十年来，京津冀经济总量连跨5个万亿元台阶，从2013年的55340亿元提升至2023年的104442亿元，按不变价格计算，年均增长5.8%，区域整体实力持续提升。从人均地区生产总值看，2023年京津冀人均地区生产总值为95338元，比全国平均水平高5980元。从居民收入看，2023年京津冀三地居民人均可支配收入分别为81752元、51271元和32903元，相对差距从2012年的2.7∶1.8∶1缩小到2023年的2.5∶1.6∶1。三地经济质量不断提升，发展水平日益提高，发展动能加快转换，为实现高质量发展奠定了良好基础。

砥砺前行，长江经济带建设跨区域协同推进，经济发展持续向好。2023年，长江经济带地区生产总值为584274亿元，占全国比重为46.7%，比2013年提高2.5个百分点；按不变价格计算，年均增长7.0%。人均地区生产总值由2013年的45141元提升至2023年的96110元；按不变价格计算，年均增长6.6%。长江经济带各省市竞相发展，以占全国约1/5的土地面积，贡献了全国近一半的经济总量，持续发挥支撑作用。

共享共赢，粤港澳大湾区建设迈出坚实步伐，大湾区经济发展实现新突破。5年多来，《粤港澳大湾区发展规划纲要》从一张蓝图逐渐变为实景，经济综合实力持续提升。2023年大湾区经济总量突破14万亿元，5年间增加了3.2万亿元，专利能力位居全球四大湾区前列，成为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。

发挥优势，长三角一体化引领作用显著增强，引领示范作用彰显，经济总量迈上新台阶。2023年，长三角地区生产总值突破30万亿元，达305045亿元，占全国比重为24.4%。“GDP万亿之城”达9个，数量超过全国1/3。人均地区生产总值持续增长，从2018年的95386元增长到2023年的128562元，按不变价格计算，年均增长5.0%。（记者 董蓓）

(责编：郭思邈、杨迪)
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