【锚定现代化 改革再深化】

近年来，四川天府新区在兴隆湖周围汇聚起以中国科学院成都分院为代表的高能级科研机构资源，以国家实验室为代表的科研战略资源，以成都超算中心为代表的领先科研基础设施资源，汇聚大量高层次科研人才，着力营造一流创新生态，为催生更多原创性、颠覆性科技创新成果奠定了坚实基础。

“这款扫地机器人清洁能力咋样？”“安装复杂吗？”“售后出问题怎么办？”……在某网购平台上，消费者的提问总能得到及时、准确、有温度的回复。“很多消费者可能都没意识到，跟他们对话的并不是真人，而是人工智能客服。”位于四川天府新区的成都晓多科技有限公司产品专家田曲说，这个基于该公司研发的大模型“晓模型XPT”的智能客服，名叫“毕昇机器人”，能够轻松解答消费者的大多数问题。

“如果说过去的智能客服行业处于雕版印刷或是活字印刷时代，‘毕昇机器人’的问世则打开了智能客服行业自动创作印刷版的大门。”田曲说，“晓模型XPT”经过大量电商领域知识训练，能够在深度学习基础上理解和生成自然语言，实现了识别更准确、回复更有温度、解答更专业。

兴隆湖畔的国家超级计算成都中心（以下简称“成都超算”），为晓多科技提供了重要的算力支撑。国家超算成都中心常务副主任王建波说：“成都超算帮助晓多科技的大模型从跑起来到用起来，取得了不俗成绩。我们还将持续助力他们重点解决算力效率问题，目前已经取得阶段性成果。”

晓多科技还与成都超算达成合作，双方将着眼长远，致力于攻关训练出一个10亿参数的大模型，抢占人工智能领域的大模型滩头。

近年来，成都超算勇于担负起国家算力底座的重任，已经与1500多家用户建立了合作，累计完成了超8800万个作业任务。“我们去年还与包括中国地震局地球物理研究所在内的20多家单位建立了战略合作，共同攻关人类挑战性问题，建设国家重大科技基础设施。”王建波说。

截至目前，四川天府新区已落户国家级科研机构27家、国家川藏铁路技术创新中心等创新平台35个，引进清华四川能源互联网研究院等校院地协同创新项目66个，引进培育高层次人才981人。

“我们将持续把创新作为发展的第一动力，坚持在推进科技创新和科技成果转化上同时发力，全力聚集硬核科技创新资源，推动实现更多‘从0到1’和‘从1到N’的创新创造，当好科技创新和成果转化的排头兵和主力军，努力建设科技引领、创新驱动的公园城市示范区。”四川天府新区管委会主任陈历章说。（记者 李晓东 周洪双）

(责编：郭思邈、杨迪)

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