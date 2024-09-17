美研究人员开发出能测血压的手机应用
2024年09月17日10:15 | 来源：新华网
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美国匹兹堡大学研究人员新近开发出一款智能手机应用程序，让用户只靠手机就能监控自身血压状况，通过及时调整生活方式或就医，降低心脏病风险。
研究团队说，新方法不需要袖带式设备，快速便捷，对医疗资源匮乏的地区尤其有意义。相关论文已发表在英国《科学报告》杂志上。
用这款应用测量血压时，用户需双手握住手机，一只手的拇指按住前置摄像头区域，双臂保持伸直并缓慢从下垂姿态抬升到举过头顶，程序就会计算出脉压值，即收缩压（高压）与舒张压（低压）的差值。
(责编：郭思邈、杨迪)
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