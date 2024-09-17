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货币政策有力支持经济回升向好

2024年09月17日10:42 | 来源：中国新闻网
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社会融资规模和人民币贷款增速均高于名义经济增速，新发放企业贷款和个人住房贷款利率均处于历史低位……今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，在2月份、5月份、7月份先后3次实施了比较重大的货币政策调整，在货币政策的总量、结构、传导方面综合施策，有力支持经济回升向好。

当前，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，带来的不利影响增多；国内有效需求不足，新旧动能转换和结构调整深化也造成一定挑战。但也要看到，前期政策效应持续显现，积极因素也在集聚增多，我国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变。在这样的背景下，宏观政策要持续用力、更加给力。应继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节；密切观察政策效果，根据经济恢复情况、目标实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。

在总量上，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平的预期目标相匹配。在利率上，发挥好近期政策利率和贷款市场报价利率下行的带动作用，以此推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。在结构上，加大已有工具的实施力度，推动新设立工具落地生效，主要是提高资金使用效率，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

做好五篇大文章是金融服务实体经济高质量发展的着力点，也是深化金融供给侧结构性改革的重要内容。近年来，科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融支持力度不断加大，效果明显。过去5年，普惠小微贷款、绿色贷款、高技术制造业中长期贷款、科技型中小企业贷款年均增速大幅高于各项贷款平均增速，企业融资成本处于历史低位。下一步，金融部门应继续加强与行业管理部门协同合作，制定总体方案，细化政策举措，强化正向激励，提升金融机构服务能力。

防控风险和金融开放是推动金融业高质量发展的应有之义。应坚持统筹发展和安全，会同相关部门有效处置化解重点领域金融风险，持续加强监测预警和评估能力建设，通过建立权责对等、激励约束相容的金融风险处置机制，强化风险处置资源保障，织密筑牢金融安全网。持续推动金融高水平开放，继续加强与国际金融组织、主要经济体货币当局的沟通合作，积极参与国际金融治理，在扩大国际合作中高水平提升开放能力。

作为超大型经济体，我国必须自主把握货币政策，主要根据国内宏观经济和物价形势进行调节，优先支持国内经济发展。与此同时，坚持汇率由市场决定，为以我为主创造条件。近年来，人民币汇率的市场化形成机制不断完善，汇率的弹性持续增强，汇率调节国际收支的自动稳定器功能明显提升。这有助于及时释放外部压力，扩大国内货币政策以我为主开展调控的空间。

(责编：郭思邈、杨迪)
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